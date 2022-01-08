Omicron入侵　蔡壁如質問陳時中：美國為何可不列高風險國家？

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

Omicron變異病毒肆虐全球，我國也出現確診案例，在野黨紛紛呼籲蔡政府別再選舉應做好防疫，民眾黨立委蔡壁如今（8）日透過臉書表示，防疫比選舉重要，錯誤的制度才是防疫破口，台灣承受不起再一次的三級警戒，並質問指揮官陳時中「為什麼美國可以不被列入高風險國家名單？」

蔡壁如表示，國際Omicron疫情升溫 ，加上最近幾天境外移入的確診者，每天都是2位數字以上的速度增加，也發現高鐵南來北往的人潮冷清了一些，表示國人都在警戒、都在小心；但是她卻看到，我們的總統、副總統為了造勢場合南北奔波，搞一個選舉傾全國之力，但防疫呢？對於無法樂觀的疫情有備案嗎？選舉比防疫還重要了嗎？

蔡壁如指出，2022年才剛開始，根據疾管署統計，開年短短6天，境外移入累計案例達113例，其中76例自美國入境，占比達六成七。但是，美國並不在列管的高風險國家名單內，不受隔離十四天的嚴格邊境管制；只要從三種方案（14天、10+4、7+7）中擇一入住檢疫旅館即可。

蔡壁如也提到，美國哥倫比亞大學日前研究指出，美國將在1月9日，也就是明天，達到疫情高峰，平均7日確診人數將達到250萬，甚至500萬；這麼龐大的數字，嚴重程度不亞於非洲國家。

蔡壁如質疑，為什麼美國可以不被列入高風險國家名單？陳時中怎麼可以遇到美國就轉彎？呼籲陳時中應該從科學數據來做政策的依據，用「政治決定科學」不可取。

蔡壁如強調，錯誤的「制度」才是防疫的破口，桃機的工作人員辛苦了，沒有人願意成為破口，千萬不要讓指揮中心錯誤的決策，再次三級警戒，台灣的市井小民承受不起！