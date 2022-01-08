陸專家：Omicron不是「大號流感」　靠疫苗才降低致死率

▲復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日表示，一些自媒體說Omicron引發的是「大號流感」，這是缺乏科學依據的，他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」，要有強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

張文宏在復旦大學的一場公益論壇上指出，自媒體說這個變異株引起的是「大號流感」，這是不足為據的，復旦校友可不要人云亦云。

張文宏認為，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，底氣主要來自疫苗，效果有待進一步評估，「美國的新冠疫苗接種率接近70%，三針疫苗接種率是22%，所以大多數健康的年輕人有望平安「闖」過這波疫情，但免疫力低下的人群呢？前景不容樂觀。」

張文宏提到，英國近期每天新增確診人數超過20萬，但病死率沒有明顯上升，究其原因，是英國的新冠疫苗接種率達到80%，三針疫苗接種率超過50%，且尚未出現嚴重的醫療資源擠兌情況。

張文宏表示，在亞洲，新加坡的兩針及以上新冠疫苗接種率高達90%以上，目前病死率控制在非常低的水平；以色列近期每天新增確診人數超過1萬，但病死率也非常低，其主要原因也是疫苗接種率高，三針接種率達到50%。

張文宏指出，疫苗接種的爭論允許有，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的，如果不積極接種疫苗，築起強大的免疫屏障，就會回到1918年那次全球疫情，「在我看來，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。」

張文宏強調，除了不斷提高疫苗兩針及以上的接種率，一個國家或地區還要確保醫療資源的充分供給，這樣才能對免疫力低下的感染者進行充分救治，「如果醫療資源不夠，Omicron是會『咬人』的，各地都要確保醫療資源的充分和平等。」