本土累積+14！若升三級警戒「9防疫重點」一次看

▲有個案搭乘機捷往返A13站至A17站。（示意圖／記者袁茵攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（8）日本土疫情再+2例，包括桃機保全與防疫計程車司機，其中後者Ct值高，經過複驗仍確診，而整起桃機相關個案累積14人，當中13人暫列群聚。對於升三級會只針對桃園？他強調，「會審時度勢，做出判斷。」《ETtoday新聞雲》也整理三級警戒懶人包。

事實上，去（2021）年5月15日爆發180例，雙北先率先升至三級警戒，到了5月19日全台一致升三級，直到7月12日宣布微解封，接著7月27日才正式降回二級。

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如今半年多過去，指揮中心是否會針對桃園升級防疫警戒。對此，陳時中表示，指揮中心會根據疫情發展判斷，目前仍是以找出有傳染力的案例為主要作業，並及時匡列相關人員，外界的確有許多升級防疫等級的建議，指揮中心會適時審議。

陳時中也強調，各級防疫警戒會讓地方政府有彈性加嚴，若有特別嚴格的規定須通報指揮中心，不過防疫警戒升級、降級與否，則屬於中央權限。

關於升三級警戒條件，需感染源不明本土病例，一天確診10名以上，或是社區群聚單周3件以上，而9大防疫規範如下：

1. 外出時全程佩戴口罩。

2. 避免不必要移動、活動或集會。

3. 停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）。

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）。

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如異地、遠距辦公、彈性時間上班）。

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

9. 公共場域、大眾運輸加強清消。

▲升三級九大措施。（圖／陳昱璇製）

另外北市部分，柯文哲7日也公布疫情警戒標準及因應事項，他說，若一天有10例感染、或是有2例群聚，就會停掉實體活動，「我們台北市有訂SOP，什麼時候要停止內用、什麼時候要停止實體活動」。

▼北市疫情警戒標準曝光。（可點圖放大／台北市府提供）



▼全國警戒一圖秒懂。（圖／指揮中心提供）

