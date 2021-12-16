民進黨高度動員「壓迫民眾」　朱立倫：這已是一場不公平的公投

▲朱立倫公投催票。（圖／朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」4大公投即將於12月18日正式投票，國民黨喊出「四個都同意、台灣更美麗」。國民黨主席朱立倫今（16日）透過臉書表示，這場公投民進黨鋪天蓋地動員，對於關心公共議題的民眾，是再一次的壓迫、剝削，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫表示，公民投票的本質，是藉由民意的直接參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，並作為國家的重大決策依據。

朱立倫指出，看看民進黨的鋪天蓋地，中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公民投票中，顯然，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫說，這樣的不公平，對於關心公共議題的民眾，是再一次的壓迫、剝削，身為在野黨，我們責無旁貸，尤其是面對這樣失衡、執政黨高度介入的公民投票，我們要站在民眾的這一邊。

他表示，在此，「我請黨內所有的公職同仁，一起當民眾的後盾，黨籍的縣市首長、民意代表，在這最後一刻，全力發揮影響力，讓人民的聲音，真正發出來，讓政府的鴨霸、顢頇，得到該有的制衡！」

此外，朱立倫也特別強調，他當過2個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市首長角色的分際，值此時刻，義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，我們絕對責無旁貸。

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