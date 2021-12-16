　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨高度動員「壓迫民眾」　朱立倫：這已是一場不公平的公投

▲▼朱立倫公投催票。（圖／朱立倫臉書）

▲朱立倫公投催票。（圖／朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」4大公投即將於12月18日正式投票，國民黨喊出「四個都同意、台灣更美麗」。國民黨主席朱立倫今（16日）透過臉書表示，這場公投民進黨鋪天蓋地動員，對於關心公共議題的民眾，是再一次的壓迫、剝削，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫表示，公民投票的本質，是藉由民意的直接參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，並作為國家的重大決策依據。

朱立倫指出，看看民進黨的鋪天蓋地，中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公民投票中，顯然，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫說，這樣的不公平，對於關心公共議題的民眾，是再一次的壓迫、剝削，身為在野黨，我們責無旁貸，尤其是面對這樣失衡、執政黨高度介入的公民投票，我們要站在民眾的這一邊。

他表示，在此，「我請黨內所有的公職同仁，一起當民眾的後盾，黨籍的縣市首長、民意代表，在這最後一刻，全力發揮影響力，讓人民的聲音，真正發出來，讓政府的鴨霸、顢頇，得到該有的制衡！」

此外，朱立倫也特別強調，他當過2個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市首長角色的分際，值此時刻，義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，我們絕對責無旁貸。

其他人也看了這些新聞...

四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票
1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶
懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
21歲正妹天天換人嗨！下面「狂掉起司球」醫嚇傻
教授國考洩題！47警大生遭拔官　集體提告結果出爐
王力宏岳母起底是香港女星！　「強大靠山」曝光　
交通部砸1.5億APP卻悄悄下架　監察院要查了
陳美鳳身上外套「比1台國產車貴」！超狂價錢網傻了
限時3天！超商咖啡飲品買1送1　30元喝特大杯美式
麥當勞點餐「喊1密語」現省63元！　內行秒懂讚划算
認離婚前1天！　王力宏「臉圓一圈擺笑容」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

投票前夕喊話國人「仔細思考」　政院：四大公投對台灣未來影響重大

美國防授權法案邀台參與環太軍演　外交部：善盡區域責任

交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

公投還會大排長龍嗎？　中選會出動「隊末人員」舉牌管制　

民進黨高度動員「壓迫民眾」　朱立倫：這已是一場不公平的公投

2018選舉亂象是恥辱　蘇貞昌：四大公投要一雪前恥

逾800名春節檢疫專案國人返台　蘇貞昌：國際疫情嚴峻不得鬆懈

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

投票前夕喊話國人「仔細思考」　政院：四大公投對台灣未來影響重大

美國防授權法案邀台參與環太軍演　外交部：善盡區域責任

交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

公投還會大排長龍嗎？　中選會出動「隊末人員」舉牌管制　

民進黨高度動員「壓迫民眾」　朱立倫：這已是一場不公平的公投

2018選舉亂象是恥辱　蘇貞昌：四大公投要一雪前恥

逾800名春節檢疫專案國人返台　蘇貞昌：國際疫情嚴峻不得鬆懈

阿滴宣布轉職「2022重心擺新身分」　豪辦200人尾牙…她一晚中30萬！

LIVE／防疫旅館疑交叉感染「基因定序將出爐」　陳時中最新說明

冬季三九天體寒易過敏生病　中醫三九貼助患者祛寒補陽改善症狀

盤點全台4處飄雪聖誕村！雪花隧道、美式復古城超夢幻　還能逛市集

美前總統甘迺迪遇刺案再度解密　近1500份機密文件釋出

駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

900萬房貸「他繳到70歲」恐懼炸　內行破盲點：搞不好還賺

國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

她買新屋「驗屋多花1萬」有必要嗎　網曝肉眼驗屋下場：地板是斜的

政治熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

餐飲猛漲上游都沒漲！政府出手稽查

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

【即時民調】您會投「同意」？或「不同意」？

公投「4個同意」理由一次看　若沒通過2年內不得再提

黃暐瀚曝民進黨北市布局　「蔣萬安可能會輸」

交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

確診男有症狀未篩檢　柯：有問題

民眾黨聘韓家軍　柯：人才天下共用

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

侯友宜宣示「反萊豬」挺台灣豬

更多熱門

相關新聞

2018選舉亂象是恥辱　蘇貞昌指示要一雪前恥

2018選舉亂象是恥辱　蘇貞昌指示要一雪前恥

2018年九合一選舉合併公投舉行，導致投票亂象叢生，投票所大排長龍、邊開票邊投票，甚至還一路開票到隔天的凌晨2點。今年四大公投案將在18日登場，中選會嚴陣以待，行政院長蘇貞昌16日更在院會中直指3年前的投票亂象是「恥辱」，今年務必一雪前恥；此外，蘇也呼籲，民眾務必出來投票，讓台灣民主的落實更為堅實。

公投剩2天！高雄刑大破1.4億網路賭盤

公投剩2天！高雄刑大破1.4億網路賭盤

公投日出勤薪資可拿雙倍？　勞動部一次說清楚

公投日出勤薪資可拿雙倍？　勞動部一次說清楚

快訊／侯友宜宣示「反萊豬」：台灣豬最可靠、最安全、最好吃

快訊／侯友宜宣示「反萊豬」：台灣豬最可靠、最安全、最好吃

執政者必須確保供電無虞　吳敦義：核電對台灣是最佳選擇

執政者必須確保供電無虞　吳敦義：核電對台灣是最佳選擇

關鍵字：

公投國民黨民進黨朱立倫藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面