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社會 社會焦點 保障人權

公投剩2天！高雄刑大突襲掃蕩簽賭組頭逮11人　破1.4億網路賭盤

▲▼高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

距離12/18四大公投只剩下2天，為防止不法份子以賭盤賠率影響公投結果，高雄市政府警察局刑事警達大隊展開突襲式掃蕩，15日帶回11名賭博網站組頭，共計賭資紀錄達1.4億元，主要為運動博弈。但後續將持續追查上游且釐清是否有公投簽賭狀況，強調「開賭有罪，下注必抓」。

▲▼高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄刑大15日動員近百名以上刑事偵查、科技偵查等人員，兵分多路大動作突擊式掃蕩高雄市各地網路簽賭組頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

四大公投即將登場，國民黨及民進黨分別喊出「四個同意」與「四個不同意」，最終公投結果也備受關注。高市刑大為防止有不法份子以賭盤賠率影響公投結果，15日動員近百名以上刑事偵查、科技偵查等人員，兵分多路大動作突擊式掃蕩高雄市各地網路簽賭組頭，帶回11名賭博網站組頭，年紀最小20歲、最大65歲，共計賭資紀錄1億4,593萬餘元。

▲▼高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼破獲的博弈網站以運動博弈為大宗，現場查獲賭金現金共56萬多元，以及經營簽賭網站用電腦5部、手機13支、帳冊1批、存摺7本等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市警動用近百名警力，全力掃蕩網路賭盤。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，破獲的博弈網站主要以運動博弈為大宗，暫無出現選舉賭盤，現場則查獲賭金現金共56萬多元，以及經營簽賭網站用電腦5部、手機13支、帳冊1批、存摺7本等證物。後續會持續追查上游，釐清是否有公投簽賭的狀況。

刑大強調「開賭有罪，下注必抓」，會全力投入相關選務工作，嚴密查緝各式選舉賭盤、網路簽賭等不法情事，防堵黑道、境外勢力、不法資金介入本次公投，排除任何企圖干擾公投的事故，以維護國民行使直接民權的民主機制。

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