快訊／侯友宜宣示「反萊豬」：台灣豬最可靠、最安全、最好吃

▲新北市長侯友宜宣示反萊豬立場。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

四大公投案「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」將於12月18日登場，新北市長侯友宜日前發表「千字文」讓藍營基層炸鍋，16日受訪時再明確表示「反對萊豬」立場，被問到是否出席國民黨選前之夜造勢，侯友宜未正面回應，但他強調，讓人民自主做決定，才是公投本身的意義。

國民黨將在17日選前之夜舉辦大造勢，黨主席朱立倫更宣布要夜宿自由廣場，全力催票，被問到17日是否現身？侯友宜表示，對於公投他已經表達非常清楚，希望讓人民經過理性科學的論證以後，自主做出決定，這才是公投本身的意義。

農委會主委陳吉仲曾提到自己的父親也是養豬農，但開放萊豬之後，豬農也沒有上街抗議，對此，侯友宜表示，父親這一輩子沒有賣過萊豬，他個人也非常反對含有萊克多巴胺的豬肉，因為大家對萊豬仍充滿疑慮。

侯友宜表示，這段時間他去菜市場視察，4,100多攤都寫著「台灣豬」；校園營養午餐所有的食材也都經過把關檢驗，甚至最困難的豬肉加工製品也都還是嚴格抽驗，若萊豬進來的話，加工製品的把關有一定的困難，「倒不如大家都不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」

至於國民黨將公投動員KPI當作未來提名依據，侯友宜則說，他努力的為人民做事，其他的事情也不是他想的，「我都尊重。」

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