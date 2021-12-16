2018選舉亂象是恥辱　蘇貞昌：四大公投要一雪前恥

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

2018年九合一選舉合併公投舉行，導致投票亂象叢生，投票所大排長龍、邊開票邊投票，甚至還一路開票到隔天的凌晨2點。今年四大公投案將在18日登場，中選會嚴陣以待，行政院長蘇貞昌16日更在院會中直指3年前的投票亂象是「恥辱」，今年務必一雪前恥；此外，蘇貞昌也呼籲，民眾務必出來投票，讓台灣民主的落實更為堅實。

蘇貞昌說，2018年九合一選舉和10項公投合併舉行的亂象，確實是一個失誤，也是一個恥辱。面對18日將登場的公投，他戒慎恐懼，不容2018年的紛亂再發生。

蘇貞昌說，為避免3年前大排長龍、投開票併行等情況，中選會提出多項因應對策，包括已調降每個投票所的投票人數、增設投開票所、增加圈票處的遮屏以及老弱婦孺可優先投票，務求每個步驟圓滿完成。此外，也指示檢警調全力維持治安平穩，強化各投票所的秩序維護。

中選會進一步說明，此次公投原定於2021年8月28日舉行投票，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依法改定於2021年12月18日舉行投票，因此，投票權人仍以原投票日2021年8月28日有投票權資格的投票權人為限。此外，2021年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

中選會指出，這次投票權人計有1,982萬5,468人，全國共設置1萬7,479個投票所，投票權人將可領取4張公投票，投票進行程序採投票權人領公投票、圈票、投票方式辦理，開票進行程序則參照選舉票開票程序，採逐張檢票、唱票、記票、整票計票方式辦理。

中選會鼓勵具有公民投票權的國民踴躍前往投票，並請民眾投票前仔細閱讀公民投票公報，充分瞭解各項公投案的資訊，審慎決定後投下神聖的一票。