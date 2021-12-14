　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

▲▼公投公報。（圖／記者黃巈禾攝）

▲1218四大公投公報。（圖／記者黃巈禾攝）

記者黃巈禾／綜合報導

12月18日舉行的全國性四大公投投票，本週開始進入倒數，民眾也陸續接到各地選委會寄發的公投公報與投票通知單，投票資格為年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者，投票時間為12月18日當天上午上午8時起至下午4時止，投票權人需攜帶三寶「國民身分證、印章、投票通知單」，同時要佩帶口罩。根據中選會的規劃，此次的公投票的顏色分為四種，白色是重啟核四、淺黃色是反萊豬進口、淺粉紅色是公投綁大選，金黃色是保護大潭藻礁。

為了方便讀者快速了解如何投票與注意事項，《東森新媒體ETtoday》特別整理了10個QA懶人包，內容如下：

Q1　投票時間

A : 今年12月18日（星期六）上午8時起至下午4時止。

Q2　投票權人資格

A : 中華民國國民、年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

Q3　投票要帶什麼？

A : 國民身分證、印章、投票通知單，並佩帶口罩。

Q4　在哪投票？

A : 內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

Q5　投票注意事項

（一）勿攜帶武器或危險物品入場。
（二）勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。
（三）勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。
（四）逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。
（五）排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。
（六）將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。
（七）居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

▲▼公投須知,公投流程。（圖／中選會）

▲公投投票注意事項。（圖／中選會）

Q6　公投票顏色、樣式

第17案：白色
第18案：淺黃色
第19案：淺粉紅色
第20案：金黃色

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲公投票樣式。（圖／翻攝中選會網站）

Q7　公投票有下列情事之一無效

（一）不用選舉委選會製發的公投票。
（二）同時圈選同意及不同意。
（三）所圈位置不能辨別為同意或不同意
（四）圈後加以塗改
（五）簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。
（六）將公投票撕破。
（七）將公投票汙染致不能辨別所圈為同意或不同意。
（八）完全空白。
（九）不用選舉委員會準備的圈選工具。

Q8　投票六步驟

1、於檢疫站測量體溫、酒精消毒，額溫37.5度以上者由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。
2、出示證件給現場工作人員確認身分。
3、經核對身分後，蓋章並領取公投票，若沒攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。
4、進入圈票處內，使用圈選工具圈選。
5、將公投票對折後，投入對應的票匭中。
6、完成投票後，不得再次進入投票所。

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

Q9　有哪些公投案？

●第17案
您是否同意核四啟封商轉發電？
同意→ 啟用核四
不同意→ 核四繼續封存

●第18案
你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
同意→ 含萊劑豬肉不得進口
不同意→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉

●第19案
你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
同意→ 公投綁大選，公投成案半年內遇大選需同時舉行
不同意→ 公投與大選脫鉤

●第20案
您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）
同意→ 規劃三接替代方案
不同意→ 維持原址蓋三接

Q10　公投沒有過會怎麼樣？

A：若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重新提出。

▲▼1218四大公投懶人包。（圖／記者許立昕整理製表）
▲1218四大公投。（圖／記者許立昕整理製表）

其他人也看了這些新聞...

公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選
獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光
懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
年輕人不生育10大原因曝光　第一名是買不起房
他當眾大喊「聖誕老人不存在」　小孩崩潰了
減肥「吃大餐＋運動」打破停滯期！醫激推最好4方法
董至成變了！鼻子大一號、整臉浮腫畫面曝光
氣象局發布3縣市「大雨特報」　2地區明下探14°C
時薪開到400仍缺工？飯店登記等超久　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

法國前議長戴扈傑將再度訪台　挺台加入國際組織…議會壓倒性通過

央視稱台灣年輕人「吃垃圾食物躲兵役」！國防部3句回擊了

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」：大遊行竟沒豬農組織

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

30cm巨大蜈蚣爬臉上「毒咬脖子」　泰國媽驚醒找兇手！怕小孩被咬

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

當KTV？煎熬哥捷運站扯嗓高歌　遭路人伯火爆怒嗆：洗咧X腰啥

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

法國前議長戴扈傑將再度訪台　挺台加入國際組織…議會壓倒性通過

央視稱台灣年輕人「吃垃圾食物躲兵役」！國防部3句回擊了

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」：大遊行竟沒豬農組織

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

台南「怨念97字海報」酸檢舉達人　網笑翻：猴子都沒那麼囂張

快訊／通緝犯「逢甲夜市」暗巷開車衝撞員警　1騎士遭波及

國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

周迅「43歲演15歲少女」被酸爆！老化回不去：臉掉下來　認了曾想維修

妻當全職主婦玩股票！「獲利秒炫耀」他氣炸　網曝原因：勸你別管

快訊／國1苗栗大貨車追撞！駕駛「滿頭血」雙腿骨折受困

國際火線／無限期連任！獨裁者奧蒂嘉不醒的總統甜夢

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

快訊／英特爾CEO搭私人專機22：45抵台　下機循經濟泡泡直奔商務中心

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

外交部證實：法國前議長戴扈傑將組團訪台

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」

北市調查11小時出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

顏寬恒揭議顏堂排行！陳柏惟怒酸沒種

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

更多熱門

相關新聞

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」

農業博士「國民黨被豬農看破手腳」

國民黨12日舉辦「我同意！YES大遊行！」，呼籲「吃台灣豬」。不過，長期關心台灣農業的農業博士陳世雄指出，藍營遊行看不到「豬農組織」，可見訴求被豬農「看破手腳」。

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

從風險倫理學看三大公投

從風險倫理學看三大公投

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

關鍵字：

公投投票三寶重啟核四反萊豬公投綁大選護藻礁

讀者迴響

熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

25歲暴肥男胸部大　一壓乳汁噴半米

「這5種指甲」會致命！兩指緊貼恐是肺癌

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面