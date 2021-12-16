執政者必須確保供電無虞　吳敦義：核電對台灣是最佳選擇

▲前副總統吳敦義。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，對於核四重啟公投，前副總統吳敦義表示，對於地狹人稠的台灣，發展核電是最佳選擇，日本發生過福島核電事故，日本政府還是恢復核電的運作，「如果核電不安全，日本還繼續使用核電，難道日本政府的腦子壞了嗎？」

吳敦義表示，電力既是民生最不可或缺的能源，也是工商業乃至經濟發展的關鍵，只要沒電，一切停擺，人民的生活也會陷入非常不方便的狀態，所以有能力、負責任的政府，絕對不能讓國人沒電可用。

吳敦義指出，前幾天台電台北變電所因火警造成雙北地區30.5萬用戶停電，民眾的怨氣也都還未消。所以執政者必須確保供電無虞，而不是空口說白話，讓國人乃至產業界為缺電提心弔膽。

吳敦義表示，自己擔任行政院長期間，致力的工作之一就是不能讓國人沒水又沒電可用，因為各部會同仁共同努力，二年多時間，國人不曾缺過水、斷過電，企業也都能夠如常運作，所以2010年我們的經濟成長率才能達10.76%，

吳敦義指出，對於地狹人稠的台灣，發展核電是最佳選擇，無論是水力、風力發電、燃媒、燃油，不但無法滿足國人與產業電業的需求，更可能帶來嚴重空污危害人體健康，所以儘管日本發生過福島核電事故，日本政府還是恢復核電的運作，「如果核電不安全，日本還繼續使用核電，難道日本政府的腦子壞了嗎？」