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雲林公投宣講　朱立倫：用螞蟻雄兵對抗對抗執政怪獸

▲國民黨主席朱立倫今日南下雲林進行「1218螞蟻雄兵」公投宣講、戰車掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今日南下雲林進行「1218螞蟻雄兵」公投宣講、戰車掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離四大公投案12月18日投票，國民黨主席朱立倫今（13）日南下雲林進行「1218螞蟻雄兵」公投宣講、戰車掃街，朱立倫表示，希望讓鄉親都知道，這回的公投對我們的健康，對台灣人的民主、環境與拚經濟都非常重要，這不是為個人，是為了全體台灣人共同的民主。

國民黨主席朱立倫表示，「今天主要在雲林，謝謝張麗善縣長、謝謝我們黨部主委，跟我們議會總召，我們今天就是要讓所有的雲林的鄉親12月18日一定要站出來，因為這回的公投對我們的健康，對我們台灣人的民主、環境與拚經濟都非常重要，這不是為個人，是為了全體台灣人共同的民主，尤其是大家的健康，對雲林人來講，萊豬是絕對不能吃，一定要反萊豬，我們共同站出來。」

針對媒體詢問，有關昨天大停電，民進黨指國民黨企圖擾亂公投的部份，其看法如何，朱立倫指出，每一次的大停電，民進黨都會找出各種理由，但是最重要的，事實上去年台灣就開始缺電，今年又大停電多次，然後明年會更缺電，所有民調都顯示，絕大數的台灣人，只少65%以上都擔心缺電的危機，這可不是昨天一次停電就可以解決的，而真正是要去面對我們台灣缺電的事實。

被問及昨天造勢場，台北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都沒有出席，朱立倫表示，「我已經再一次強調，我們各個縣市長在各個縣市用各種方式宣揚、宣傳我們的公投，今天非常謝謝張麗善縣長陪我在戰車上面，等一下也會有黃敏惠市長陪我在嘉義，那我們都用各種的方式，侯市長用他的行動表達對公投的支持，盧市長已經多次針對每一項公投表達她的支持。」

朱立倫說，民進黨現在就是希望見縫插針，希望造成國民黨之間的紛擾，「我們還是在最後的關鍵這五、六天，我們全力以赴，不受這些影響，我們用各種方式、用螞蟻雄兵的方式，來對抗對抗今天的執政怪獸。」

▲國民黨主席朱立倫今日南下雲林進行「1218螞蟻雄兵」公投宣講、戰車掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今日南下雲林進行「1218螞蟻雄兵」公投宣講、戰車掃街，許多支持民眾持國旗呼揮舞呼應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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