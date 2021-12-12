民進黨北台灣首長合體齊聲宣傳　「四個不同意需要你的一臂之力」

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於12月18日投票，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅共同拍攝影片，並且秀出「需要你的一臂之力」的訴求。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，總統蔡英文、副總統賴清德也會陸續加入串連行列，呼籲支持者返鄉投下「四個不同意」。

民進黨12日發布新聞稿表示，1218公投進入最後倒數，北台灣執政縣市包含林右昌、鄭文燦及林智堅，以在地縣市觀點發聲，一起拍攝影片表達「四個不同意」，並在片尾秀出「需要你的一臂之力」訴求。

林右昌認為，核四的不安全眾所皆知，沒有重啟的條件，核廢料目前難以處理，基隆無法接受核四重啟。

在三接遷離這一案，鄭文燦與林智堅皆呼籲要投不同意。鄭文燦表示，明白台灣民眾都非常關心環保問題、在意藻礁，與環保團體多次會議後決定的「三接外推」，是護藻礁、顧供電的雙贏方案。

林智堅也提及，護國群山在竹科，拚經濟需要穩定的供電，未來經濟持續成長，用電需求也會提升，所以三接的供電相當重要。

范綱皓表示，民進黨除了積極透過傳統組織，爭取民眾最大的支持，全台22縣市黨公職接力走入市場、站在街口，向人民宣傳「四個不同意」主張，還舉辦地方說明會、客廳會等，以行動向人民溝通，獲得不少正面回饋。

范綱皓也說，這次民進黨繼續更現全黨團結、守護台灣的決心，透過執政縣市首長，拍影片相互串聯，讓宣傳效益加乘，並針對不同地區的選民做分眾溝通，說服各地的民眾投下「四個不同意」。

范綱皓補充，除了北部的執政縣市首長外，南台灣執政縣市首長、賴清德及蔡英文也會陸續加入串連行列，呼籲支持者返鄉投下「四個不同意」。

▼1218公投進入最後倒數，民進黨力求支持者投下「四個不同意」。（圖／記者李毓康攝）

