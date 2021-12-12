民進黨公投倒數催票再出招　蔡英文邀台灣隊友製作同框照

▲公投倒數催票再出招，總統蔡英文邀請台灣隊友製作同框照。（圖／民進黨提供）



記者林銘翰／台北報導

4大公投進入最後倒數，總統蔡英文、民進黨LINE官方帳號12日推出「12/18台灣隊友站出來」同框照，分別在蔡英文帳號推出真人版、民進黨帳號推出插畫貼圖Q版。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，希望在倒數一週凝聚支持者能量，將公投的資訊分享給更多親朋好友。

民進黨12日發布新聞稿表示，公投倒數第6天，繼推出插畫家拍謝少女合作的「四個不同意」IG互動濾鏡，以及由支持者發起的「小英只想說」貼圖後，蔡英文及民進黨LINE官方帳號再推出「12/18台灣隊友站出來」同框照。

民進黨指出，這次分別在蔡英文帳號推出真人版、黨部帳號推出插畫貼圖Q版，鼓勵網友一起製作同框照轉發給親友，12月18日公投日一起投下四個不同意。

范綱皓表示，蔡英文曾在2020大選時推出LINE同框照，一直深受長輩與年輕人的喜愛，上傳照片即可製作，讓支持者容易轉發擴散，這次公投也希望透過同框照，在倒數一週凝聚支持者能量，將公投的資訊分享給更多親朋好友。

范綱皓補充，蔡英文和民進黨LINE＠帳號本次推出的同框照活動，將從即日起持續到12月18日投票當天，支持者只要在蔡總統或是民主進步黨LINE＠對話框上傳自己的照片，就能製作出屬於自己獨一無二的專屬宣傳圖卡。

范綱皓也呼籲，還沒加入蔡英文、民進黨LINE＠的朋友們，可以趕快加入，一起和小英同框。

▼總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

