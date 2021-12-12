蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

▲蔡英文出席公投說明會。（圖／民進黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

距離12月18日4大公投投票日剩下6天，總統兼民進黨主席蔡英文今（12日）把握最後一個黃金週末，與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到台南平安林默娘公園東側廣場出席公投說明會。蔡英文晚間透過臉書重申，這次的美豬公投如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境。

蔡英文在公投說明會致詞表示，四項公投議題，對台灣未來的發展關係很大，尤其是「重啟核四」這題是很危險的事情；「停建三接」會阻礙能源轉型和經濟發展；「反美豬進口」傷害到台灣的全球佈局、經貿要走出去；「公投綁大選」影響的是台灣民主的品質，而這四個公投議題後面，有一個很深層的訊息，就是台灣不能亂，要穩穩前進。

蔡英文指出，這次公投「核四」是國民黨時代決定「封存」的，現在卻主張「重啟」；「三接」是國民黨執政時代規劃，現在又說不要蓋；「萊牛」是在國民黨執政時候開放，現在說不能開放萊豬；「公投綁大選」讓事情沒辦法好好討論，會傷害民主品質，國民黨也都不管，「這種國民黨、在野黨，我們也覺得很沒有責任感」。

蔡英文強調，這次美豬的公投，所有和台灣有貿易的國家，都在看台灣人有沒有決心要克服困難，跟世界同行，「我們已經走到這步，我們要繼續往前走，要證明給世界看，我們是有準備、也有決心的。這關如果沒有過，我們很可能回到過去，就是國民黨執政時代，我們走不出去，被鎖在中國。我們不能夠走回頭路。現在，全世界覺得台灣很重要。台灣也需要跟世界建立多重貿易關係。」。

蔡英文晚間透過臉書再度向民眾呼籲，現在越來越多國家認為台灣很重要，全球供應鏈不能沒有台灣，世界民主經驗也不能沒有台灣，這次的美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行，這關如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境，「我們不能走回頭路，台灣要和世界建立貿易關係，再次拜託」。