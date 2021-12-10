　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

▲老翁在家屬協助報警後與警方聯繫上，電話中的語氣相當緊張，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁在家屬協助報警後與警方聯繫上，電話中的語氣相當緊張，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名老翁患有輕微失智症，7日傍晚駕車出門後至遲遲未返家，家屬與其聯繫老翁在電話那頭語氣驚慌，表示不知自己身在何處，家屬緊急報案。西螺分局獲報後以手機定位找出老翁疑似在麥寮地區，隨即由臺西警分局長親自指揮兵分多路尋人，最後在70分鐘內找到車子卡在排水溝邊坡的老翁，並將其平安送回家。

臺西警分局指出，7日20時許接獲西螺分局來電通報緊急協尋，警方與老翁通話時，69歲的老翁語氣相當緊張，他不安地告訴員警自己不知身在何處，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。

▲老翁在家屬協助報警後與警方聯繫上，電話中的語氣相當緊張，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警分局長黃念生親自指揮兵分多路尋人，派出所警員於70分鐘內快速找到車子卡在田埂的老翁，將其平安送返派出所。（圖／記者蔡佩旻攝）

分局長黃念生親自指揮麥寮及橋頭員警及守望相助隊，兵分多路找人並調閱路口監視器，清查發現老翁足跡在麥寮雲特1線與後安路口往後安方向附近，員警兵分多路進行地毯式搜尋，並與老翁保持電話聯繫搜尋定位。

臺西警分局表示，當下研判老翁可能在麥寮鄉崙後村一帶，最後是麥寮所巡佐林延磷、警員陳兆竣在麥寮鄉防汛道路找到老翁，發現老翁因緊張失控致其所駕駛的小貨車深陷田埂，無法動彈，看到警方到來終於放下心中大石，喃喃唸著自己終於得救了，警員請老翁下車確認身體是否無礙，發現老翁因為受驚雙手狂抖。

警員回報警分局循道老翁後，隨即將老翁帶回所內休息並通知家屬，請家屬前往麥寮派出所接回好翁，其家屬感謝警方熱心尋人，於受理協尋後70分鐘內順利找到人。分局長黃念生表示，同仁秉持同理心認真負責共同完成尋人任務表示肯定，並提醒民眾，對家中有長者，應多予關懷並注意其動態，可在他們衣服明顯處車縫聯繫資料或洽各鄉鎮公所申請「D+卡」，以防範走失時能即時確認身份。

▲老翁在家屬協助報警後與警方聯繫上，電話中的語氣相當緊張，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員請老翁下車確認身體是否無礙，發現老翁可能受大驚雙手狂抖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

►雲林斗南振興活動發大財　消費者憑發票抽Gogoro機車　

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

►農廢再利用自製「培養土」種洋菇　周昭陽獲選雲林10大菁英農民

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
LIVE／女研究員染Delta　中研院最新說明
中研院女男友「打過一劑疫苗」陰性　隔離中有症狀隨時採
快訊／士林驚傳槍響！　警連開9槍追捕中
快訊／崔始源確診新冠肺炎！　Super Junior又一人染
邱澤、許瑋甯「定情冰棒」　超商推買1送1
逛士林夜市才看一眼！　引爆5打4大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

齊心防疫食在用心　台南市衛生局交出漂亮成績單

銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理　達成實驗室感染0意外

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

齊心防疫食在用心　台南市衛生局交出漂亮成績單

銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理　達成實驗室感染0意外

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

三星創意競賽首獎出爐　「海岸清潔隊」自動淨灘抱走20萬

48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

許瑋甯7金句認定邱澤❤「愛你的人不會讓你受傷」　被傷透14年等到真愛

尼加拉瓜共和國片面斷交　成大：保障10名尼加拉瓜籍學生權益

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

許瑋甯、邱澤結婚！　柴柴依偎「恩愛照」致敬效果爆笑

跟邱澤傳過烏龍母子戀　陳美鳳送祝福：他值得擁有更多的幸福

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

陳昇六堆爭議發言未致歉　議員：先道歉再開唱

2021桃園新創日　55家新創公司同交流

台南蕭壠蘋果樂園周六登場

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

台南全面禁止燃燒雜草

寒流來襲　枋警送發熱衣關懷弱勢

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理

台南市政府榮獲交通部TDX佳作

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

更多熱門

相關新聞

南投縣衛生局疫後輔導重啟失智社區服務據點

南投縣衛生局疫後輔導重啟失智社區服務據點

台灣步入高齡化社會、失智人口不斷攀升，南投全縣失智症患者比例超過1%；為避免失智個案認知功能退化及減輕失智症家屬照顧負荷，南投縣衛生局在疫情趨緩後，積極輔導縣內失智社區服務據點有條件開放，提供失智症者家庭更多照顧資源及協助。

男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

台西翁被風吹倒起不了身　警消馳援

台西翁被風吹倒起不了身　警消馳援

嘉市打造失智友善賣場

嘉市打造失智友善賣場

男單攻玉山前峰！登頂後迷途求援

男單攻玉山前峰！登頂後迷途求援

關鍵字：

失智迷路魚塭麥寮鄉臺西警分局西螺警分局求救

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面