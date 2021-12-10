「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

▲老翁在家屬協助報警後與警方聯繫上，電話中的語氣相當緊張，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名老翁患有輕微失智症，7日傍晚駕車出門後至遲遲未返家，家屬與其聯繫老翁在電話那頭語氣驚慌，表示不知自己身在何處，家屬緊急報案。西螺分局獲報後以手機定位找出老翁疑似在麥寮地區，隨即由臺西警分局長親自指揮兵分多路尋人，最後在70分鐘內找到車子卡在排水溝邊坡的老翁，並將其平安送回家。

臺西警分局指出，7日20時許接獲西螺分局來電通報緊急協尋，警方與老翁通話時，69歲的老翁語氣相當緊張，他不安地告訴員警自己不知身在何處，只知道身邊一片黑暗，怕會發生危險請警察趕快來救他，員警安撫他的情緒請老翁不要慌張，等待警方救援。

▲臺西警分局長黃念生親自指揮兵分多路尋人，派出所警員於70分鐘內快速找到車子卡在田埂的老翁，將其平安送返派出所。（圖／記者蔡佩旻攝）

分局長黃念生親自指揮麥寮及橋頭員警及守望相助隊，兵分多路找人並調閱路口監視器，清查發現老翁足跡在麥寮雲特1線與後安路口往後安方向附近，員警兵分多路進行地毯式搜尋，並與老翁保持電話聯繫搜尋定位。

臺西警分局表示，當下研判老翁可能在麥寮鄉崙後村一帶，最後是麥寮所巡佐林延磷、警員陳兆竣在麥寮鄉防汛道路找到老翁，發現老翁因緊張失控致其所駕駛的小貨車深陷田埂，無法動彈，看到警方到來終於放下心中大石，喃喃唸著自己終於得救了，警員請老翁下車確認身體是否無礙，發現老翁因為受驚雙手狂抖。

警員回報警分局循道老翁後，隨即將老翁帶回所內休息並通知家屬，請家屬前往麥寮派出所接回好翁，其家屬感謝警方熱心尋人，於受理協尋後70分鐘內順利找到人。分局長黃念生表示，同仁秉持同理心認真負責共同完成尋人任務表示肯定，並提醒民眾，對家中有長者，應多予關懷並注意其動態，可在他們衣服明顯處車縫聯繫資料或洽各鄉鎮公所申請「D+卡」，以防範走失時能即時確認身份。

▲警員請老翁下車確認身體是否無礙，發現老翁可能受大驚雙手狂抖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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