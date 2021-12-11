視察雲149甲線「座車竟受困」　張麗善回應了

▲雲林縣長張麗善日前前往視察149甲線公路重建進度，卻遇到座車陷泥沼受困窘境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣道149甲線是古坑樟湖到草嶺重要路段，921大地震中斷後，想到草嶺必須繞道149乙線南投桶頭段得多花30分鐘。縣長張麗善上任後推行大草嶺風華再現政策，極力修復該線外，更投入2億元經費修築步道建設，日前前往視察公路重建進度，卻遇到座車陷泥沼受困窘境，進而以步行前往視察。

大草嶺地區有雲林後花園美稱，擁有豐富地質景觀和自然環境極具國際觀光發展潛力，雲林縣長張麗善日前前往視察149甲草嶺公路的重建工程進度，座駕卻意外陷入泥沼，張麗善稍早於臉書敘述當時狀況，並預告受雲林鄉親最矚目的公路建設，149甲線最快即能於明年二月通車。

▲雲林縣長張麗善稍早於臉書敘述當時狀況，並預告受雲林鄉親最矚目的公路建設，149甲線最快即能於明年二月通車。 （圖／翻攝自Facebook／張麗善）

雲林縣長張麗善臉書全文，「前幾天我特別去視察149甲草嶺公路的重建工程進度，為了更深入查看幾處難度較高的路段，結果…「雕掐」了…

當同仁正在努力排除狀況的時候，我也在夜幕低垂的泥土路上，與正在努力施工的工程團隊步行了一小段，為他們加油打氣，也更深刻感受到一條順暢的交通對居民有重要。

明年二月，因921大地震中斷至今、已22年的149甲草嶺公路就要正式恢復小客車通行，我期待縣府團隊這三年的執著與投入，都能夠在通車後為草嶺觀光與居民生活的便利性，帶來嶄新的面貌。」

▲雲林縣長張麗善日前前往視察149甲線公路重建進度，卻遇到座車陷泥沼受困窘境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府新聞處長羅楚東受訪表示，當天在工務處長汪令堯與新聞處長羅楚東的陪同下，前往關心草嶺櫻花季疏運計劃與小型客車停車場興建工程，一路上也勘查幾處明隧道與坡度工程較不易的區段，工程與縣府車隊於某一坡度較陡的整地路段，因輪胎打滑和挖沙前進而短暫受困，約莫十多分鐘後排除。

羅楚東強調，149甲草嶺公路的復建工程是張麗善縣長對縣民最重要的承諾之一，縣長除了定期聽取工務處彙報進度，未來也將持續不定期前往視察相關工程進度。

▲張麗善表示，與工程團一同隊步行了一小段，為他們加油打氣，也更深刻感受到一條順暢的交通對居民有重要。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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