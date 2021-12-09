失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

▲員警以巡邏車車燈照路帶領何姓老婦在村莊沿途認路的方式，最後在300公尺外順利找到老婦人的家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六警分局梅林派出所日前凌晨獲民眾報案稱有一名老婦於石榴路台三線路旁獨自徘徊需要協助，警員楊中凱正在執行聯合巡邏勤務，獲報後立即趕往。 警員到場，發現老婦有失智情形且精神狀態不佳，靠著老婦說出關鍵字「牛埔仔」，警員耐心以巡邏車帶領老婦在村莊沿途認路才順利送老婦返家。

「天氣轉涼早晚溫差較大，請民眾如家中若有失智情形的長輩應多加留意他們的行蹤」，斗六警分局指出，梅林派出所所長許信德與榴中派出所警員楊中凱於日前凌晨2時許執行聯合巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一名老婦於石榴路台三線路旁獨自徘徊。

警員到場後先指引老婦人往道路旁較安全位置，於關心過程中，發現老婦有失智情形且精神狀態不佳，無法清楚表達其身分，唯一的線索是老婦告知員警其居住在牛埔仔，經員警以巡邏車帶領老婦在村莊沿途認路的方式，最後終於順利找到老婦人的家。

警方表示，當員警將老婦平安送返家中時，老婦看到熟悉的街景終於面露笑容，鄰居看見老婦被警察護送回家趕緊前來關心，並立即通知家屬前來，原來迷途的何姓老婦已高齡約85歲，家屬未同住但住在附近，老婦的家屬趕來時十分感謝員警熱心的協助，不知已經在外逗留多久了，幸好最後平安回到家中，並表示以後會多加注意。

斗六警分局呼籲民眾家中如有年邁長輩或患有失智的家人，可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，或可向本縣各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，降低走失風險；如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報請協尋，一般民眾若看到有年長者在路旁徬徨無助，請立即撥打電話報警讓警方協助，警方會盡全力幫助迷途長者平安返家。

▲當員警將老婦平安送返家中時，老婦看到熟悉的街景終於面露笑容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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