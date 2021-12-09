　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

▲員警以巡邏車車燈照路帶領何姓老婦在村莊沿途認路的方式，最後在300公尺外順利找到老婦人的家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員警以巡邏車車燈照路帶領何姓老婦在村莊沿途認路的方式，最後在300公尺外順利找到老婦人的家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六警分局梅林派出所日前凌晨獲民眾報案稱有一名老婦於石榴路台三線路旁獨自徘徊需要協助，警員楊中凱正在執行聯合巡邏勤務，獲報後立即趕往。 警員到場，發現老婦有失智情形且精神狀態不佳，靠著老婦說出關鍵字「牛埔仔」，警員耐心以巡邏車帶領老婦在村莊沿途認路才順利送老婦返家。

「天氣轉涼早晚溫差較大，請民眾如家中若有失智情形的長輩應多加留意他們的行蹤」，斗六警分局指出，梅林派出所所長許信德與榴中派出所警員楊中凱於日前凌晨2時許執行聯合巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一名老婦於石榴路台三線路旁獨自徘徊。

警員到場後先指引老婦人往道路旁較安全位置，於關心過程中，發現老婦有失智情形且精神狀態不佳，無法清楚表達其身分，唯一的線索是老婦告知員警其居住在牛埔仔，經員警以巡邏車帶領老婦在村莊沿途認路的方式，最後終於順利找到老婦人的家。

警方表示，當員警將老婦平安送返家中時，老婦看到熟悉的街景終於面露笑容，鄰居看見老婦被警察護送回家趕緊前來關心，並立即通知家屬前來，原來迷途的何姓老婦已高齡約85歲，家屬未同住但住在附近，老婦的家屬趕來時十分感謝員警熱心的協助，不知已經在外逗留多久了，幸好最後平安回到家中，並表示以後會多加注意。

斗六警分局呼籲民眾家中如有年邁長輩或患有失智的家人，可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，或可向本縣各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，降低走失風險；如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報請協尋，一般民眾若看到有年長者在路旁徬徨無助，請立即撥打電話報警讓警方協助，警方會盡全力幫助迷途長者平安返家。

▲員警以巡邏車車燈照路帶領何姓老婦在村莊沿途認路的方式，最後在300公尺外順利找到老婦人的家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲當員警將老婦平安送返家中時，老婦看到熟悉的街景終於面露笑容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林斗南振興活動發大財　消費者憑發票抽Gogoro機車

►雲林優化出院銜接長照　首創長照關懷包建置「關雲長」APP

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►後疫情國旅爆發　劍湖山世界跨年煙火連動周邊旅宿住房率飆高

►破偽造三倍券集團　虎尾副分局長李志文勇奪警界「金馬獎」

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
瑤瑤cos《華燈》媽媽桑太辣！戰袍炸「超巨兇器」
快訊／VIZIO美國掛牌爆內線交易！　瑞軒科技董座父子遭搜索
月收8萬不敢買房！網曝「現買現賺」關鍵：這類人都在笑
王少偉分手「論及婚嫁女友」　許藍方守身7年：第一次給老公
年度熱門App排行出爐　果粉最愛它！下載破7億
快訊／台鐵列車事故　男子遭撞「卡輪」慘死
滿街台人穿「這牌外套」！　網揭無法接班Superdry關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

新竹市110年績優里長表揚　14位里長獲肯定

「噴火龍來了」到屏東九如看賴馬繪本展　玩滅火任務

台東專專學子體驗海巡工作　參訪驛站向海致敬

「打了就買，一兼兩顧」　到竹市中正市場打莫德納贈200元禮券

提升自我保護意識　台東警婦幼隊前進幼兒園宣導

台南首座銀髮悠活園區熱鬧開幕　黃偉哲感謝門諾基金會與市府攜手照顧長輩

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

新竹市110年績優里長表揚　14位里長獲肯定

「噴火龍來了」到屏東九如看賴馬繪本展　玩滅火任務

台東專專學子體驗海巡工作　參訪驛站向海致敬

「打了就買，一兼兩顧」　到竹市中正市場打莫德納贈200元禮券

提升自我保護意識　台東警婦幼隊前進幼兒園宣導

台南首座銀髮悠活園區熱鬧開幕　黃偉哲感謝門諾基金會與市府攜手照顧長輩

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

出租8500元套房！直白房東「適合交不到男／女友的您」網笑炸

市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

疫情讓線上學習比例倍增　家長陪小孩使用比例下滑逾1成

連2升！新台幣收盤升值 3.2分　收在27.71元

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

竇智孔「背部一片血紅」內分泌失調！　外景吃壞胃...老婆：累就回家

藍營改派鄭麗文當主砲手？　林昶佐：政治操作虛耗社會

度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

米克斯犬環抱後腳「跳水姿勢」睡超熟　媽笑翻：在做瑜珈？

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

旅遊山海圳國家綠道

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

超強卡司接力嗨唱　青埔「陽光劇場」開幕

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

鳳飛飛故事館　明年1月大溪開館

中捷透明票卡　美到連普通票都好看

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

難忘的佳冬之旅！　婦體驗屏東最美風景

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

更多熱門

相關新聞

元旦連假　「17條易塞路段」出爐

元旦連假　「17條易塞路段」出爐

元旦連假將至，交通部公路總局表示，假期間省道易壅塞路段包括主要幹道、銜接高速公路路段、重要觀光風景地區鄰近路段，共17路段，且車潮將自12月30日下午開始陸續出現。

滷味老闆機車遭竊　原是同款車主騎錯了

滷味老闆機車遭竊　原是同款車主騎錯了

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶

熊貓迷途山區急求助　警2小時協助脫困

熊貓迷途山區急求助　警2小時協助脫困

大雨來襲2省道下午封路　8山區路段視風雨調整

大雨來襲2省道下午封路　8山區路段視風雨調整

關鍵字：

迷途失智婦斗六警分局梅林派出所省道

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面