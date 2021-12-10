　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為因應少子化衝擊積極推行友善托育措施，「雲林縣綜合社會福利館」於今（10）日進行揭牌儀式，象徵該館全數完工，正式開放提供民眾使用，典禮由雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠主持，與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。

雲林縣長張麗善表示，「雲林縣綜合社會福利館」除了中央補助外，也透過縣府經費及公益彩券盈餘分配款補助來建置各項軟硬體設施，期許以「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」為主要目的，規劃建設社區公共托育家園、托育資源中心、社會福利服務中心及綜合社會福利館等公共場館。

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣綜合社會福利館」期許以以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎為主要目的，規劃建設社區公共托育家園、托育資源中心。（圖／記者蔡佩旻攝）

社會處林文志處長表示，為讓縣內托育環境品質提升，結合社區保母支持系統，建立專業合格保母收托制度外；並於縣內西螺、北港、斗六、斗南及虎尾等地陸續設置親子館及托嬰中心，提供縣內安全托嬰及室內安全遊憩場所，讓家中照顧者可以尋求妥適托育資源。

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾親子館提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場所。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，透過集中的社福場館提供民眾一站式的服務，可以讓不同年齡、性別及身分別的民眾都可以在中心裡面獲得適切服務，並且結合旁邊的虎尾鎮立圖書館和戶外籃球場一靜一動的場域，希望將這個區域可以形成全縣一個綜合性的多功能社福文教園區。

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣綜合社會福利館一樓設有輔具資源中心，提供生活類輔具及智慧科技輔具展示及說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府社會處指出，綜合社會福利館內設置有親子館，提供家有6歲以下幼童一處安全的室內遊樂場所；公設民營托嬰中心，預計可收托30位2歲以下嬰幼兒；一樓設有輔具資源中心，提供生活類輔具及智慧科技輔具展示及說明，後續館內也會陸續規劃婦女紓壓成長空間、長者運動休閒空間，讓家庭中無論兒童、少年、婦女、老人或是身心障礙者均可以透過館內設施配置，獲得適當且立即、便利性的資源。

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲親子館提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場所。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

►雲林斗南振興活動發大財　消費者憑發票抽Gogoro機車　

►雲林優化出院銜接長照　首創長照關懷包建置「關雲長」APP

►後疫情國旅爆發　劍湖山世界跨年煙火連動周邊旅宿住房率飆高

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了
快訊／匡列擴大為110人！　初步採檢結果出爐
第三劑全面開放！　接種2劑滿5個月可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理　達成實驗室感染0意外

自小客車違停恆春中正路機車道惹民怨　恆春警重點時段加強取締

農糧署掛保證　全國10大精饌冠軍好米都在這裡

陳昇「走了300年才到六堆」未致歉　屏議員：先道歉再開唱

台南市政府榮獲交通部「TDX」　公車組及票證組佳作獎

台南全面禁止燃燒雜草　消防局：違者依法開罰！

寒流一波接一波來襲　枋警暖送發熱衣關懷弱勢

「2021桃園新創日」集結55家新創公司　打造交流平台

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理　達成實驗室感染0意外

自小客車違停恆春中正路機車道惹民怨　恆春警重點時段加強取締

農糧署掛保證　全國10大精饌冠軍好米都在這裡

陳昇「走了300年才到六堆」未致歉　屏議員：先道歉再開唱

台南市政府榮獲交通部「TDX」　公車組及票證組佳作獎

台南全面禁止燃燒雜草　消防局：違者依法開罰！

寒流一波接一波來襲　枋警暖送發熱衣關懷弱勢

「2021桃園新創日」集結55家新創公司　打造交流平台

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

高中鋁聯／許庭綸開轟　平鎮11日挑戰鋁棒三連霸

望著療癒山巒享用下午茶！直擊隱身清境城堡旁的歐風手作甜點屋

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

頂新和德回饋在地暖心捐助　永靖國中小球員勇逐棒球夢

漏匡列外包商員工？　黃珊珊：疫調範圍增加中非缺漏

曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

日本火腿簽下第3位洋砲　新庄剛志評價不錯

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

陳昇六堆爭議發言未致歉　議員：先道歉再開唱

2021桃園新創日　55家新創公司同交流

台南蕭壠蘋果樂園周六登場

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

台南全面禁止燃燒雜草

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

寒流來襲　枋警送發熱衣關懷弱勢

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

台南市政府榮獲交通部TDX佳作

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

更多熱門

相關新聞

自製農廢「培養土」　周昭陽獲選菁英農民

自製農廢「培養土」　周昭陽獲選菁英農民

「爸爸！老師說全球暖化愈來愈嚴重，若沒辦法節能減碳，地球很快就會死掉了。」兒子看著滿天燒稻草煙霧冒出這句減碳愛地球的一句話喚醒周昭陽，讓他有了回收稻草的念頭。利用回收稻草、菜渣發酵製作洋菇栽培「培養土」，取代洋菇栽培紅土打造農業循環經濟，也讓他榮獲雲林縣10大菁英農民。

這鄉鎮振興經濟　憑發票抽Gogoro

這鄉鎮振興經濟　憑發票抽Gogoro

雲林首創「長照關懷包」　建置「關雲長」APP

雲林首創「長照關懷包」　建置「關雲長」APP

劍湖山世界跨年煙火　帶動周邊旅宿住房率

劍湖山世界跨年煙火　帶動周邊旅宿住房率

雲林文創週X療癒選物祭　雲林亮販點58店登場

雲林文創週X療癒選物祭　雲林亮販點58店登場

關鍵字：

雲林縣政府雲林兒童福利社會福利托嬰虎尾鎮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面