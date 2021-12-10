雲林首座「綜合社會福利館」啟用揭牌　公共托育家園不再是夢

▲「雲林縣綜合社會福利館」於今日進行揭牌儀式，雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠及與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為因應少子化衝擊積極推行友善托育措施，「雲林縣綜合社會福利館」於今（10）日進行揭牌儀式，象徵該館全數完工，正式開放提供民眾使用，典禮由雲林縣長張麗善及虎尾鎮鎮長丁學忠主持，與會人員共同揭牌，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館的啟用。

雲林縣長張麗善表示，「雲林縣綜合社會福利館」除了中央補助外，也透過縣府經費及公益彩券盈餘分配款補助來建置各項軟硬體設施，期許以「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」為主要目的，規劃建設社區公共托育家園、托育資源中心、社會福利服務中心及綜合社會福利館等公共場館。

▲雲林縣綜合社會福利館」期許以以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎為主要目的，規劃建設社區公共托育家園、托育資源中心。（圖／記者蔡佩旻攝）



社會處林文志處長表示，為讓縣內托育環境品質提升，結合社區保母支持系統，建立專業合格保母收托制度外；並於縣內西螺、北港、斗六、斗南及虎尾等地陸續設置親子館及托嬰中心，提供縣內安全托嬰及室內安全遊憩場所，讓家中照顧者可以尋求妥適托育資源。

▲虎尾親子館提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場所。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，透過集中的社福場館提供民眾一站式的服務，可以讓不同年齡、性別及身分別的民眾都可以在中心裡面獲得適切服務，並且結合旁邊的虎尾鎮立圖書館和戶外籃球場一靜一動的場域，希望將這個區域可以形成全縣一個綜合性的多功能社福文教園區。

▲雲林縣綜合社會福利館一樓設有輔具資源中心，提供生活類輔具及智慧科技輔具展示及說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府社會處指出，綜合社會福利館內設置有親子館，提供家有6歲以下幼童一處安全的室內遊樂場所；公設民營托嬰中心，預計可收托30位2歲以下嬰幼兒；一樓設有輔具資源中心，提供生活類輔具及智慧科技輔具展示及說明，後續館內也會陸續規劃婦女紓壓成長空間、長者運動休閒空間，讓家庭中無論兒童、少年、婦女、老人或是身心障礙者均可以透過館內設施配置，獲得適當且立即、便利性的資源。

▲親子館提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場所。（圖／記者蔡佩旻攝）



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