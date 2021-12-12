重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態：還缺一個Guts！

▲「台灣隊站出來－公投宣講台南場」，台南市長黃偉哲嗆侯友宜不敢表態重啟核四公投意願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台灣隊站出來－公投宣講台南場」12日下午在安平林默娘公園東側廣場舉辦，行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、總統蔡英文接續登場，向台南鄉親說明國家政策方向，吸引上萬人到場，台南市長黃偉哲嗆侯友宜不敢表態重啟核四公投意願。

「台南隊長」黃偉哲上場說明四大公投不同意的理由，他談到核四公投案時，重申台灣禁不起重啟核四對環境安全的威脅，除批判國民黨主席朱立倫面對核四重啟前後態度差很大，更批新北市長侯友宜迄今未向新北市民說明態度。

黃偉哲批國民黨主席朱立倫面對重啟核四的立場反覆，他指出，朱立倫說只要他做市長一天，核四絕對不能運轉。結果朱立倫當市長反核、當黨主席擁核，朱立倫不當新北市長，難道核四廠的核安規範就會變？就可以運轉嗎？黃偉哲更說：「這種雙標、立場反覆的人，適合出來跟賴清德選總統嗎！」。

黃偉哲也嗆問新北市長侯友宜：「請問侯市長，核四重啟在新北市，你的那一張公投票是同意還是不同意？」，他抨擊侯友宜說，朱立倫當新北市長至少敢表態反核四，侯卻不敢表態反核保護市民，「要做漢子還缺一個guts！」

對於侯友宜因遲未表態挺核四，又缺席國民黨公投宣傳行程，引發藍營基層不滿，不但被質疑「藍皮綠骨」，還被部分國民黨代表要求祭出黨紀處分，黃偉哲對此強調，不只藍營想知道侯市長態度，新北市民也想知道侯市長，「到底是漢子，還是沒Guts？」