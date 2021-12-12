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朱立倫、馬英九合體挺公投　6萬人齊聲喊「四個都同意」

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（12日）主辦「我同意！YES大遊行！」，現場6萬人高喊「四個都同意，台灣更美麗」，黨主席朱立倫和前總統馬英九合體發表演說，希望民眾12月18日踴躍出來投下「同意票」。

國民黨主辦「我同意！YES大遊行！」，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席洪秀柱、前主席江啟臣、前副主席郝龍斌、副主席暨嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、立法院總召費鴻泰、公投領銜人林為洲、江啟臣都到場。

朱立倫表示，儘管下著大雨，但仍然有這麼多人民站出來對抗鴨霸的民進黨政府，今天民進黨政府動用政府的資源、搜羅民間資源與力量來對抗真正的人民。「我要拜託大家，我們小老百姓、真正的人民一起站出來，不是只有國民黨的朋友站出來。全台灣的人民都站起來！」

朱立倫進一步表示，四個公投大家都要投下「同意」，反萊豬案，絕對不是為了一黨之私，萊豬的傷害難道只有我們國民黨的人才知道嗎？難道只有針對國民黨的下一代，民進黨的下一代不一樣會吃到嗎？

朱立倫指出，公投綁大選省錢又省工，民進黨偏偏要不同天，浪費錢又浪費工，大家蓋同意票讓我們一起省錢又省工；還有珍愛藻礁、重啟核四兩個議題，一個是環保、一個是能源議題，今天我們與許多公民團體站在一起，要保護我們美麗的藻礁，也要確保我們有足夠的能源拚經濟，讓我們大家一起共同支持「四個都同意，台灣更美麗」。

馬英九表示，農委會主委陳吉仲指出「豬吃萊克多巴胺等於人吃的保健食品」，這樣失言、失格的政務官還能做下去？總統蔡英文封殺公投、破壞觀塘藻礁的生態多樣性，根本就是「蔡殺頭」。

馬英九進一步表示，台灣4年當中發生4次大停電，世界趨勢中，核電早已被認定是綠能，在他任內綠能占比為4.8%，但如今民進黨執政5年，綠能增長非常有限，連1%都不到，民進黨政府的能源政策太過躁進，因此，台灣需要「以核養綠」，大家一起「四個都同意，台灣更美麗！」

▼國民黨「我同意」Yes大遊行。（圖／國民黨提供）

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