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泰國首例！　19歲少年打完2劑科興「頭髮狂掉」全禿

▲▼泰國19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」全禿。（圖／翻攝自Dailynews）

▲泰國19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」全禿。（圖／翻攝自Dailynews）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名19歲少年接種完兩劑科興疫苗（Sinovac）後，身體沒有出現發燒等副作用，但卻在3天後大量掉髮，幾乎成為光頭，醫生認為這應該是疫苗引起的過敏反應。這名少年也已經向相關部門申請索賠，目前不清楚具體賠償金額，而這也是泰國出現的第一起接種疫苗後掉髮的案例。

根據泰國《Dailynews》報導，現年19歲的巴汀在攀牙府（Phangnga）接種科興疫苗，施打第一劑時身體完全沒有任何副作用，打完第二劑的當下也沒有不適，但是接種完第3天，就突然開始大量掉髮，每天早上起床枕頭周圍全是頭髮，現在已幾乎掉成光頭。

▲▼泰國19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」全禿。（圖／翻攝自Dailynews）

▲少年打完疫苗後僅出現掉髮副作用。（圖／翻攝自Dailynews）

巴汀到醫院就診後，醫生表示可能是疫苗造成的過敏反應，身體出現某方面的免疫缺陷，才會導致掉髮，但目前沒有解方，只能依靠飲食和調整作息改善。他將此事po到臉書上後，引起許多人的討論，因為他是泰國出現的第一起接種疫苗後掉髮的案例；目前巴汀已經向有關部門要求賠償，但還不清楚後續。

雖然目前仍未證實掉髮與疫苗的因果關係，但全球已出現多起打完疫苗後掉髮的案例，尤其韓國已經累積240件類似案例，其中女性案例比男性高出2.5倍，而接種AZ後掉髮的案例為98例最多，其次為輝瑞71例。日本也有年輕男子打完莫德納疫苗後，原先頭髮茂密的頭髮已幾乎全禿。

►韓國爆240例打疫苗後掉髮　女性是男性2.5倍！這廠牌案例最多
►打完2劑莫德納　隔天醒來「頭快禿光」慘況曝！他崩潰：隨便摸都掉
►帥哥打莫德納狂掉髮！　自爆「頭皮外露」恐怖近況：百天後變全禿

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