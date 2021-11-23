搭郵輪有望！國內大型郵輪復航　林右昌：指日可待

▲基隆港。（圖／記者林振民攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（23日）說明本市新冠肺炎疫苗施打作業進度，2劑施打比例都在本島縣市中名列第一；另外他答覆有關郵輪復駛問題時指出，業者的防疫計畫已經送到交通部，目前正等待專家審查會議，相信郵輪開放應該是指日可待。

林右昌在市務會議後的記者會後指出，本市疫苗施打作業進度相當順利，根據衛生局11月21日的統計，完成第1劑疫苗施打的比例已達78.1%、第2劑疫苗施打比例也已經突破50%大關、達到50.9%，包括第1跟第2劑疫苗施打率都是全國除離島以外的縣市第一名。

▲基隆疫苗施打作業進度，2劑施打比例都在本島縣市中名列第一。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌提到有關郵輪復駛問題表示，有鑑於本土疫情穩定，市府日前主動向交通部提及郵輪復駛的需求，相關防疫資料已經提送交通部並轉送CDC，據他瞭解目前正等待專家會議的審議決定。

林右昌說，在本土疫情發生之前，台灣是世界上少數還有郵輪在行駛的國家，那時候特別利用繞島航線以及跳島旅遊，造成很大的轟動，國人其實也都非常開心。

林右昌表示，目前業者的防疫計畫已經送到交通部，並轉送給CDC召開專家審查會議，這部分尊重CDC專業判斷跟決定；不過有鑑於目前本土疫情趨緩，也已經很長的時間沒有新增本土案例，再加上疫苗施打的比例已經將近八成，相信郵輪開放應該是指日可待。

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