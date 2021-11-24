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打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭：小孩看到我就說媽媽好可憐

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名陳小姐7/19打完莫德納疫苗，之後開始瘋狂掉髮，現在已經變成禿頭，只好買假髮來戴，她做了很多檢查，身體都沒有問題，醫師主動提起可能跟打疫苗有關。不過，指揮中心說，他們還沒有收到通報，掉髮並不是很常見的副作用，跟疫苗有沒有關聯，還要再調查。

《東森新聞》報導，陳小姐戴著假髮生活已經3個多月，不只悶熱，勒痕也讓她不適難耐，鼓起勇氣在鏡頭前拿掉假髮，「怎麼會這麼突然，主要是很不方便，又沒有藥可以醫。」

▼陳小姐鼓起勇氣在鏡頭前拿掉假髮。（圖／東森新聞）

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打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭：小孩看到我就說媽媽好可憐。（圖／東森新聞）

陳小姐回憶，自己7/19打莫德納疫苗，7月底開始落髮，一開始只有頭頂變禿，後來頭髮一根根掉光，8月檢查甲狀腺以及去掛號風濕免疫科，但都正常，看了皮膚科猛擦藥也沒用；10月轉到台大，醫師才主動提起，這樣的副作用可能跟疫苗有關。

陳小姐落淚表示，現在變得不愛出門，小孩每次看到她就說「媽媽好可憐」、「媽媽這樣子，沒關係媽媽還是很漂亮」，「我覺得他很盡力安慰我，我自己都想流眼淚，後來才覺得不要給小朋友看到，對他會有影響」，因此她會比小孩晚睡、比小孩早起。

陳小姐指出，醫師認為要過半年，再進行治療看看有沒有效，她也決定不打第二劑疫苗，並提出藥害救濟。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，目前未接獲通報，但這不是很常見的副作用。至於跟疫苗有沒有關聯，還要再調查。

而在泰國，一名19歲少年接種完兩劑科興疫苗（Sinovac）後，身體沒有出現發燒等副作用，卻在3天後大量掉髮，幾乎成為光頭，醫生認為這應該是疫苗引起的過敏反應。這名少年也已經向相關部門申請索賠，目前不清楚具體賠償金額，這也是泰國出現的第一起接種疫苗後掉髮的案例。

▼陳小姐打完莫德納疫苗狂掉髮。（圖／記者李毓康攝）

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▼泰國19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」全禿。（圖／翻攝Dailynews）

▲▼泰國19歲少年打完2劑科興「頭髮掉光」全禿。（圖／翻攝自Dailynews）

 

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