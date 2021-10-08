打完2劑莫德納　隔天醒來「頭快禿光」慘況曝！他崩潰：隨便摸都掉

▲ 金姓男子一覺醒來就發現，掉髮量明顯增多 。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本接連傳出民眾接種新冠疫苗後異常掉髮，南韓近期也出現類似案例。世宗市一名男子已完整接種莫德納疫苗，施打第二劑當天僅有輕微發燒、無力等症狀，隔天起床卻驚覺枕頭上的頭髮比過去多上許多，往頭上伸手一摸，大把髮絲就這樣掉了下來，令他飽受衝擊。

《韓聯社》7日報導，現年53歲的金姓男子8月19日接種第一劑莫德納，9月30日接種第二劑，當天出現低燒、身體無力的症狀，為保險起見，隔天請假在家中休息，一覺醒來卻發現，只要隨便一摸都會掉下大量頭髮，讓他連抓頭都不敢。

眼看掉髮狀況持續，金姓男子向當初接種疫苗的醫院反映，轉往大醫院感染內科看診，但掉髮進一步惡化，身心靈都飽受壓力。

為了替丈夫抱屈，金男的妻子日前上青瓦台請願網站，以「莫德納疫苗的掉髮後遺症非常嚴重」為題寫下，「丈夫每天都為了持續加重的掉髮狀況而感到擔心，我也很擔心，丈夫的頭髮變得如此慘不忍睹，職場生活不知道該怎麼辦。因為新冠肺炎的關係，全世界都不得不接種疫苗，這我可以理解，但在打疫苗成為義務的社會氛圍之下，國家應該盡快處理伴隨嚴重後遺症的案例。」

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