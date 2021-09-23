帥哥打莫德納狂掉髮！　自爆「頭皮外露」恐怖近況：百天後變全禿

▲ 左為打完第一劑第66天，右為第73天。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名年輕男子7月接種第一劑莫德納疫苗，過沒幾天就發現自己脫髮量增加，而且越來越嚴重，一個月後還是勇敢接種第二劑疫苗。如今距離打完第一劑經過73天，原先頭髮茂密的他已經幾乎全禿。他拍照記錄掉髮的過程，分享在社群媒體上，震驚眾多網友。

▲ 照片攝於他打完第一劑第4天。（圖／翻攝自Twitter）

日本網友「いるしげ」7月9日注射第一劑莫德納，3天後驚覺自己開始異常掉髮，以手梳頭時只要輕輕一拉，指尖就會出現7到8根頭髮，洗頭時更是嚴重。接種後第4天拍下的照片中，他還頂著一頭茂密的黑髮，瀏海幾乎遮住額頭，髮線全被蓋住。沒想到經過一個月，時間來到8月9日，頭頂上拍下的照片可見，他的髮量明顯減少，髮線無所遁形，額前幾乎沒有頭髮，但他隔天還是接種第二劑疫苗。

他持續記錄打完第一劑第50天、第59天、第66天的髮量，期間也有到皮膚科抽血檢查，最近一次分享則是在打完第73天，只見他的頭髮已經稀疏到蓋不住頭皮，雖然也有長出些微短毛，但很快就會掉落，且大部分毛孔都沒有長出新髮的跡象，令他不禁自嘲，「我想大概100天後就會全禿了。」

這一連串照片令許多網友不敢置信，他也為此上傳2個月前的照片，證明自己過去並無掉髮困擾，希望民眾不要無端攻擊。許多網友見狀都為他加油打氣，紛紛留言表示，「心情上還好嗎」、「壓力一定很大吧」、「祝你早日恢復」。

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