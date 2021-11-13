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反萊豬就進不了CPTPP？　林為洲：英國就是萊牛、萊豬通通不進

▲▼公投說明會第一場,反萊豬正方代表林為洲。（圖／記者李毓康攝）

▲首場公投意見說明會，反萊豬正方代表林為洲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案將在12月18日投票，中選會13日舉行首場電視意見發表會。在反萊豬公投案部分，領銜人、國民黨立委林為洲對上反方的農委會主委陳吉仲。

第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」正方代表人為國民黨立委林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。

林為洲表示，民進黨在野時全面反對萊牛、萊豬，即使2012年7月5日訂出CODEX標準後，民進黨仍繼續反萊豬進口。他並點名農委會主委陳吉仲，2013年時身為教授的他曾特別強調，若政府違背承諾，要有人下台負責，也說過開放瘦肉精美豬進口後果很嚴重，「政府打死也要擋」，質疑「主委打教授的臉」。

「美豬不等於萊豬。」林為洲表示，我國進口美豬已將近30年，過去進口美豬時都是萊克多巴胺「零檢出」，大家吃美豬都很安心，今天蔡政府要進口萊豬，卻抹黑國民黨反萊豬等於反美豬，他再三強調，1218公投要投的是「反萊豬，而不是反美豬。」

林為洲指出，台灣吃的豬肉特別多，其中最難管制的就是加工品，過去是零檢出，因此吃美國豬肉也不會吃到萊劑，但今年開放萊劑進口後，卻沒有標示是否含萊劑，當時國民黨團要求分開標示、另立貨號，才能讓民眾有選擇權。現在進口只標示產地，但不標成分，怎麼能說這是讓人民多個選擇？

林為洲會後受訪時強調，CPTPP的國家是否要進口萊牛、萊豬，會考量自己國內的產業規模，其中紐西蘭、澳洲不進萊牛、只進萊豬，是因為他們是產牛大國，且很少吃豬肉。他也說，並不是加入CPTPP就一定要開放進口萊豬，包括最近申請加入CPTPP的英國，就是萊牛、萊豬都不進，他們的標準跟歐盟完全一致，還是可以申請加入CPTPP，不要用這種方式來恐嚇民眾，反萊豬就是一個食安問題。

▼首場萊豬公投意見發表會，由林為洲、陳吉仲分別擔任正反方。（圖／翻攝直播）

▲▼首場萊豬公投意見發表會，由林為洲、陳吉仲分別擔任正反方。（圖／翻攝直播）

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