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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1218「4大公投案」一次看　近500萬張同意票才算過關

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。由於2022年將舉行九合一選舉，藍綠皆將公投視為極為重要的戰場。初步統計，公投需達498萬張同意票，才算過關。

全國各地戶政事務所已於2021年8月8日完成投票權人名冊之編造作業，根據中選會初步統計，今年全國性公投投票權人總數1988萬2378人，其中男性976萬1319人，女性1012萬1059人。

若依照《公民投票法》中「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約為498萬票，亦即4大公投案皆達到498萬張同意票，才算過關。中選會副主委陳朝建表示，中選會依法將於2021年12月14日前再公告確定的投票權人人數。

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於2年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，2年內不得就同一事項重行提出。

公投每2年投1次票

事實上，為解決2018年11月24日九合一選舉與公投同日舉行，投票時間結束後，有些地區民眾還在排隊領票、投票，出現開票與投票同步進行的亂象，民進黨一改過去在野時期「公投綁大選」的主張，主導修正《公民投票法》，將公投日獨立出來。

立法院於2019年6月三讀三讀通過民進黨版本的《公民投票法》修正草案，將公投和大選脫勾，不必強行綁大選。自2021年起，每年8月第4個星期六定為「公民投票日」，每二年舉行一次，當天為應放假日。

原本今年8月28日將舉行4大公投案的投票，但恰巧遇上國內疫情大爆發。中選會參考中央疫情指揮中心專業意見與各地方政府及各縣市選委會意見，將今年的公投投票日延後至12月18日。

▲▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

2121年4大公投案

反萊豬進口
主旨：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
領銜人：林為洲
連署人數：528,460

公投綁大選
主旨：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
領銜人：江啟臣
連署人數：522,816

重啟核四
主旨：您是否同意核四啟封商轉發電？
領銜人：黃士修
連署人數：375,417

珍愛藻礁
主旨：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)
領銜人：潘忠政
連署人數：704,397

2018年10大公投案

反火力發電（通過）
主旨：你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？
領銜人：盧秀燕
票數：7,955,753

反深奧電廠（通過）
主旨：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？
領銜人：林德福
票數：7,599,267

反核食進口（通過）
主旨：你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？
領銜人：郝龍斌
票數：7,791,856

婚姻限一男一女（通過）
主旨：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？
領銜人：游信義
票數：7,658,008

高中前不教同志教育（通過）
主旨：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？
領銜人：曾獻瑩
票數：7,083,379

同性生活權益用專法（通過）
主旨：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？
領銜人：曾獻瑩
票數：6,401,748

以核養綠（通過）
主旨：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？
領銜人：黃士修
票數：5,895,560

東京奧運正名（未通過）
主旨：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？
領銜人：紀政
票數：4,763,086

民法保障同志權益（未通過）
主旨：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別兩人建立婚姻關係？
領銜人：苗博雅
票數：3,382,286

國中小性別平等教育（未通過）
主旨：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？
領銜人：王鼎棫
票數：3,507,665

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