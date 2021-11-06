1218四大公投　藍綠黃白立場一次看

▲1218將舉辦四大公投。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

12月18日四大公投倒數42天，本次公投聚焦食安、環境、能源及公投機制議題。國內四大政黨民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量對各公投案態度又是如何？《東森新媒體ETtoday》整理各政黨對公投案立場，帶您一次瞭解。

12月18日的四項公投案為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。核四議題由擁核人士黃士修領銜發起；反萊豬、公投綁大選分別由國民黨立委林為洲、江啟臣領銜發起；藻礁議題由環團人士潘忠政領銜發起。

▲蔡英文、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



民進黨「四個不同意」

民進黨規劃於12月18日前將舉辦百場公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆親自上陣向民眾說明公投議題，希望大家對年底公投案投下「4個不同意」票，讓台灣更有力。

國民黨「四個同意」

國民黨力拚四項公投全數過關，不僅有「夜宿凱道」的活動，還要於全台各地舉辦街講，由黨內幹部及民意代表站上街頭表達本次公投的意義。

民眾黨「兩個同意」

民眾黨定調四大公投立場為「兩好」，針對「反萊豬」、「護藻礁」投下同意票；至於「公投綁大選」、「重啟核四」則開放支持者自行選擇 。不過，兼任黨主席的台北市長柯文哲日前受訪時表示，會在「重啟核四」公投中投下反對票，但卻與黨內民調不同，因此他認為「不需要黨主席講話全黨一致，大家可以意見不一樣。」

時代力量「三個同意、一個不同意」

時代力量針對珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」；另外啟動全台百場街頭宣講行動，由全台各地方黨部發放「時代力量、齊力愛台」宣傳小物。

四大公投案主文

第17案／重啟核四

您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案／反萊豬

你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案／公投綁大選

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案／護藻礁

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）