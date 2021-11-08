ET民調／4大公投排行　反萊豬同意度居冠、39.6%不同意重啟核四

▲《ETtoday東森新媒體》民調中心發布公投議題最新調查。（圖／ETtoday民調中心提供，下同）

政治中心／台北報導

今年12月18日舉行的4大公投案，根據中選會8月8日完成造冊的統計，投票權人數初步估算1988萬2378人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻約498萬票。根據《ETtoday東森新媒體》民調中心的最新調查，在4大公投案中，民眾對於「反萊豬進口」的同意度最高，比例為57.8%，其次依序為「公投綁大選」56.2%、「珍愛藻礁」50.1%；排名最末位的是「重啟核四」，比例為48.9%；在不同意部分，以「重啟核四」39.6%為最高，其次依序為「珍愛藻礁」35.8%、「公投綁大選」34.2%、「反萊豬進口」33.7%。另外，有8.5%到14.1%比例的民眾在受訪時，對於4大公投意向調查回答不知道或沒意見。

公投法在2019年進行修正，新法規定兩年舉行一次公投，日期訂在8月的第四個星期六舉行。受到新冠肺炎疫情的影響，原本應該在8月舉辦的全國性公民投票改延至12月18日舉行。

隨著投票日腳步的逐漸逼近，各政黨陸續定調投票意向，並透過說明會、宣講等活動，推動政黨主張。對於即將登場的4大公投，中選會副主委陳朝建之前受訪時也指出，中選會依法將於12月14日前，再公告確定的投票人數。

《ETtoday東森新媒體》民調中心表示，為了解民眾對於各項公投案的態度與看法，民調中心於2021年11月1日至11月4日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾，以EDM網路調查方式進行公投相關議題調查，回收有效樣本數為1,866份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.27%。

調查結果顯示，在民眾對於4大公投案的同意度部分，以「反萊豬進口」的同意度最高，比例為57.8%，，其次依序為「公投綁大選」56.2%、「珍愛藻礁」50.1%；排名最末位的是「重啟核四」，比例為48.9%。在不同意部分，依序為「重啟核四」39.6%、「珍愛藻礁」35.8%、「公投綁大選」34.2%、「反萊豬進口」33.7%。

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《ETtoday東森新媒體》民調中心表示，調查結果呈現各項公投案的同意度均大於不同意度，但經過政黨傾向分析可發現，民進黨、國民黨的支持者對各項公投案態度皆與政黨投票意向相同，分別呈現四個不同意與四個同意。

台灣民眾黨支持者對四項公投均傾向同意，與政黨內部一直以來對外宣傳「兩好兩壞」，表態支持反萊豬、護藻礁，但對公投綁大選、重啟核四則採保留態度有所不同。至於時代力量支持者在「珍愛藻礁」、「公投綁大選」兩議題上同意與不同意比例接近各半，立場模糊，與政黨內部定調「三好一壞」，除了反對重啟核四，對於反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選均表示同意的主張亦有不同。

另外，透過性別、年齡交叉分析也發現，女性對於「反萊豬進口」的同意程度（62.0%）明顯高於男性（53.6%）；40歲以上之年齡族群對於四大公投議題均為同意大於不同意，18-39歲年輕族群僅「重啟核四」不同意大於同意，其餘三項均傾向同意。

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以下為4大公投案調查同意與不同意的民眾意向：

在「重啟核四」公投議題上，同意原因以「核能低碳環保，讓火力電廠降載，減少空汙」（55.5%）占比最高，其次為「補足台灣電力缺口」（26.9%）；不同意原因以「為使環境永續，應減少核燃料且核廢料目前無法處理」（56.4%）占比最高，其次為「核四位於斷層帶上，有安全疑慮／害怕發生核災」（29.6%）。

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在「珍愛藻礁」議題上，同意原因主要為「藻礁是珍貴的天然資源，不該破壞生態保育」，占比73.2%；不同意原因以「三接興建已縮減並避開藻礁，無破壞生態之疑慮」（29.4%）比例最高，其次為「三接遷離，需延長燃煤發電，造成更多污染」（28.2%）。

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在「公投綁大選」議題上，同意原因主要以「節省政府公帑支出，減少人事成本」（69.9%）占比最高；不同意原因以「議題太多易失焦，分開投票可讓政策議題被充分討論」（44.7%）占比最高，其次為「可能造成邊投票邊開票的情況，影響選舉公正性」（23.0%）。

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在「反萊豬進口」議題方面，同意原因以「不應為建立國際關係而犧牲國人健康」（47.4%）占比最高，其次為「豬肉為國人最主要肉品來源（食用量約牛肉的6倍），應堅持瘦肉精零檢出」（38.7%）；不同意原因以「豬肉來源皆有標示，開放進口萊豬後，民眾可自由選擇是否食用」（44.5%）占比最高，其次為「美牛開放多年，無食安疑慮」（14.9%）與「應排除貿易障礙，深化台美關係」（14.5%）。

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