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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20場公投意見發表會時程曝　連勝文談萊豬、呱吉VS黃士修辯核四

▲中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（圖／中選會提供）

▲中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（點圖可放大／中選會提供）

記者蘇晏男／台北報導

4大公投12月18日登場，為此中選會自11月13日起至12月11日間各辦理5場意見發表會，總計20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步於中選會網站直播。

在意見發表會流程上，中選會表示，正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，讓正反意見充分向社會表達，完整收視可以了解各方資訊與論點，讓投票權人在充分資訊下，行使公民權利。

中選會說明，意見發表會依法由提案人的領銜人代表正方，行政院、立法院或依《公投法》第20條成立的反對意見辦事處代表反方，並由中選會主委、副主委及委員擔任主持人。

中選會也說，正、反雙方針對各場次代表人倘有更換的必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出，中選會也會在「110年全國性公民投票意見發表會專區」網站即時更新各場次代表人名單。

中選會指出，本次公投意見發表會，支持及反對意見辦事處所推薦的代表人，皆有簽署切結書，代表正方者為同意之意見發表，代表反方者為不同意之意見發表，所簽署之切結書都公開於中選會網站。

此次公投為第17案至第20案，依序為重啟核四案、反萊豬案、公投綁大選案，以及三接藻礁案。

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