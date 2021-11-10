公投前夕！台電奇異核四仲裁案　監院通過糾正經濟部、台電

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

年底四大公投將於12月18日登場，其中「重啟核四」公投備受關注。監委耗時2年調查「台電奇異核四仲裁案」，從台電2015年的43項反請求資料發現，核四至今尚未通過完整測試、未符合安全要求，日前通過委員會討論，糾正經濟部、台電，預計11日上午9時30分舉行記者會對外說明。

監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌針對「台電奇異核四仲裁案」進行兩年調查，由台電2015年12月4日向國際仲裁院提供的43項反請求資料發現，核四至今尚未通過完整測試、未符合安全要求，而重要性如核四大腦與神經系統DCIS系統更是問題嚴重，此外，第43個項目竟包含897個問題。

監察院指出，43項反請求至今尚未解決者共23項，其中問題超過上千個，且多為系統性問題，但2014年7月30日前經濟部長張家祝開記者會宣佈，核四所有設備都符合規格要求，安全無虞，為何後來竟發生台電所稱奇異公司提供設備「未完成驗收」或「無法驗證性能」的問題？對核四安全影響為何？

監院表示，3位委員歷經2年多調查，日前通過委員會討論，提出5項調查意見並糾正經濟部、台電，預計11日上午9時30分舉行記者會對外說明。

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