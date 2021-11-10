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民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

▲▼民間團體「反萊豬大眾走」聯盟召集人陳思羽11/10集合全台8縣市代表，於農委會前召開「嚴清標不要萊」記者會，要求政府一定要做好源頭管理清楚標示。（圖／記者湯興漢攝）

▲「反萊豬大眾走」集合全台8縣市代表，於農委會前召開「嚴清標不要萊」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

反萊豬進口公投案12月18日進行投票，民間團體「反萊豬大眾走」聯盟今（10日）號召8縣市代表前往農委會公布「台灣豬標章」線上線下抽檢結果，共有5大亂象，包括法規制定、民眾不信任等。尤其雙11購物節到來，搜尋多家電商平台豬肉產品，完全看不見「標示」，呼籲食藥署、農委會負起責任。

「反萊豬大眾走」今到農委會舉行「嚴清標不要萊」記者會，喊話政府讓萊豬有「嚴格清楚標示」。聯盟召集人陳思宇指出，此次集合全台8個縣市觀察員，從超市、量販店、夜市、傳統市場，抽檢全台協尋具有認證效力的豬標章，發現標章貼紙有的根本不存在，對比行政院長蘇貞昌今年1月說過，從源頭到店頭，所有肉品來源都能清楚查到，10個月後一看，只是一張芭樂票，恐怕要變成一個可怕的笑話。

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▲▼民間團體「反萊豬大眾走」聯盟召集人陳思羽11/10集合全台8縣市代表，於農委會前召開「嚴清標不要萊」記者會，要求政府一定要做好源頭管理清楚標示。（圖／記者湯興漢攝）

▲反萊豬大眾走聯盟最後喊話食藥署、農委會和蘇貞昌快負起食安相關責任。（圖／記者湯興漢攝）

陳思宇表示，盤點台灣豬標章有5大「標」風亂象，鬆散標示辦法、法規制定、民眾對稽查 不信任、法規宣導不足，和一堆混亂到不行的貼紙。「標示」食藥署要負責，「標章」則是農委會，實地走訪市場，標章貼紙不知道是掉落還是怎樣，都沒看到，反而業者會自己設計貼紙貼上，跟當初農委會要求填很多表格申請落差很大。是否有抽檢數據統計？陳思宇說，8縣市至少都會去3個點以上賣場，除基隆因只有1間賣場。

陳思宇提到，消費者搜尋電商平台豬肉更可發現許多豬肉商品，如烤肉用豬肉串、醃漬豬排等，未標示產地或原產地，肉品來源是哪？到底吃了哪國豬肉？消費者都完全不知道。食藥署去年特別公告關於包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定，如未依規定標示及標示不實者，最重分別可處新台幣300萬及400萬元罰鍰，難道就獨缺電商通路？

▲▼民間團體「反萊豬大眾走」聯盟召集人陳思羽11/10集合全台8縣市代表，於農委會前召開「嚴清標不要萊」記者會，要求政府一定要做好源頭管理清楚標示。（圖／記者湯興漢攝）

▲反萊豬大眾走聯盟要求政府一定要做好源頭管理清楚標示。（圖／記者湯興漢攝）

負責嘉義市豬肉大體檢的嘉義代表吳亭蓁醫師表示，傳統市場雖然幾乎都是販賣台 灣豬，但仍有2-4成在攤位上找不到清楚的台灣豬標示，而且標示並未統一，有農 委會版本的、地方政府衛生局版的、衛福部版本的、還有自製版的產地標示，顯示 標示豬肉產地的政策至今中央與地方是多頭馬車。

台中代表張仲翹質疑，豬肉標示混亂，台中市自行推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」，據了解申請通過率不到六成，現在到底應該要依據哪一種標示作為消費的判斷基礎？宜蘭縣經濟暨觀光旅遊協會理事長李偉華提到，在宜蘭實地走了幾家超 市、傳統市場、夜市標章混亂，豬肉加 工產品，雖有標示但相關單位稽查是否確實，民眾疑慮很大。反萊豬大眾走聯盟最後喊話食藥署、農委會和蘇貞昌趕快負起食安相關責任。

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