陳思宇帶隊批「台灣豬標章」混亂！　陳吉仲：抗議找錯對象了

▲陳吉仲說，民團的抗議對象找錯了，因主管機關是食藥署。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

民間團體「反萊豬大眾走」聯盟今（10日）號召8縣市代表前往農委會批「台灣豬標章」上路10個月，還是有5亂象，不少地方仍看不見標示。農委會主委陳吉仲認為，政府可以再多宣傳政策，但民團抗議的部分則找錯對象了。

「反萊豬大眾走」聯盟召集人陳思宇指出，集合全台8個縣市觀察員，從超市、量販店、夜市、傳統市場，抽檢全台協尋具有認證效力的豬標章，發現標章貼紙有的根本不存在，對比行政院長蘇貞昌今年1月說過，從源頭到店頭，所有肉品來源都能清楚查到，10個月後一看，只是一張芭樂票，恐怕要變成一個可怕的笑話。

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陳思宇還提到，台灣豬標章有5大「標」風亂象，鬆散標示辦法、法規制定、民眾對稽查不信任、法規宣導不足，和一堆混亂到不行的貼紙，要農委會、食藥署和蘇貞昌負責。

陳吉仲今下午出席林務局舉辦的《尋找達魯瑪克》紀錄片首映會，針對民團批評指出，這個表示政府可以再宣傳，「因為民團連抗議的對象都找錯了」，所有有關豬肉產地、標示，不管餐廳還是所有販售場所，「主管機關都是食藥署」，但農委會很樂意配合所公告的，將所有清楚標示做好。

陳吉仲說，現在所有消費者都知道，市場上不論是販售豬肉或豬肉製品，或餐飲場所都要清楚標示，因為清楚標示配套措施做到了，且採用日本模式，也就是開放開放國外安全容許量下的萊豬進口，但國內不使用萊劑，這也讓消費者大部分使用台灣豬肉，市場自給率提升到9成3，今年1到9月毛豬拍賣價格，還是20幾年來有史以來最高，至今都沒發生去年很多立委擔心的價格崩盤、產業界受影響和消費者食品安全問題。