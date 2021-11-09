「沒核安就沒核電」　侯友宜：隨時跟朱立倫電話溝通

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜9日受訪時對於核四的態度重申「沒有核安、不能處理核廢料，就沒有核電」，並強調自己與國民黨主席朱立倫隨時都可以電話溝通，「我相信他的立場跟我的是一樣的。」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜表示，他過去在新北市擔任核安監督主任委員，這11年來他一直重視新北市有3座核電廠，如果核安、核廢料沒辦法處裡，當然就沒辦法用核電。至於核廢料處理，中央要展現一個誠意的態度來積極解決，這就是他11年來所堅持的態度。

侯友宜強調，從頭到尾他都希望中央面對核廢料問題，在新北市已經存放了40年的核廢料，希望中央趕快積極面對。

媒體詢問，關於核四議題，是否有跟黨主席朱立倫做深入討論，侯友宜則說，主席也擔任過新北市長，跟他的溝通從頭到尾都無礙，而且隨時都可以用電話溝通，「我相信他的立場跟我的是一樣的，沒有核安，不能處理核廢料，就沒有核電，這個立場是一致的。」

至於國民黨立委羅明才拋出「蓋核五」議題，侯友宜則說，每一個有助於經濟發展的想法，都用正面的態度來看待。

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