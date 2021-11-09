公投辯論前換將　游淑慧示警國民黨：三思！退一步即無死所

▲國民黨主席朱立倫進行公投街講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

首場公投電視說明會將於13日登場，但國民黨為避免綠營「下駟對上駟」策略，將於陣前換將。對此，台北市議員游淑慧表示，「民進黨要派什麼駟，那是他家的事，因為國民黨退一步即無死所。」

游淑慧今（9）日透過臉書表示，反萊豬和公投綁大選，是民進黨的罩門， 所以他們不願派太具代表性的高層上戰場，而這兩案的領銜都是由國民黨發起， 發起人就應該全力以赴，不愧於人民。

游淑慧認為，此時的我們，要贏還是要段？不需考慮面子和對方小心機。此戰對於國民黨而言，比對民進黨重要多了，因為國民黨「退一步即無死所」。，銀彈比不過民進黨，媒體力量比不過民進黨，國家機器比不過民進黨。簡單來說，就算傾「全黨之力」，這戰也很難打。

游淑慧強調，民進黨擺出「輕視人民的辯論陣仗」，就讓全民看看他們派出什麼樣的人。但國民黨不用隨之起舞，改變自己的辯論代表，這正中民進黨下懷。更別說連羅智強都換掉， 有誰比他更適合上陣辯論交鋒？

對於陣前換將，游淑慧以《神鵰俠侶》的故事為例，在大勝關陸家莊的英雄大宴裏，中原武林豪傑欲選出武林盟主。此時，元朝金輪國師偕其徒弟一行前來攪局，三場比試以定盟主誰屬。剛卸下丐幫幫主一職的黃蓉想出「下駟鬥其上駟、上駟鬥其中駟、中駟鬥其下駟」。因為中對下，與上對中，都有贏的機會，「這是孫子兵法中的田忌賽馬典故」。戰略上，不是講面子、身段、對等，講的是贏！

游淑慧指出，當年EFCA的辯論中，馬英九總統親自與在野黨毫無官職的蔡英文主席辯論，不是上駟對下駟，而是全力以赴，勇於對民眾交代。而把公投辯論的勝敗責任，丟給明年要選舉的年輕選將們，往好處講，是給他們表現的機會，但從另外一方面看，等於讓他們也承擔了公投勝負的結果，有點沈重。

游淑慧呼籲，不管國民黨的戰略思考如何 ，但隨著對手而起舞改變，則是危險的事，三思。

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