新北市連4起槍擊案　侯友宜向黑道宣戰「你敢來絕對抓」

▲新北市侯友宜市長及警察局長黃宗仁因連日槍擊案，向黑道宣戰「絕對抓」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市近日在五股、板橋、泰山區連續發生4起槍擊案，民眾笑稱哪裡可以領槍？更憂心新北市治安是否亮起紅燈；新北市長侯友宜主持警政工作治安會報，與新北市警局長黃宗仁向黑道宣戰，絕對要打擊犯罪、立即破案、壓制囂張歹徒。

新北市長侯友宜9日上午9時許，到新北市警察局主持警政工作治安會報，他認為新北市警方有能力、有決心可以捍衛新北市治安問題，任何來挑釁，絕對會在第一時間有效快速打擊犯罪，立即破案，近日發生的零星個案，也都能快速解決，打擊犯罪，壓制囂張歹徒。

侯市長進一步表示，新北市警察弟兄都能在案件發生的第一時間偵破，有效壓制犯罪，新北市在暴力犯罪破獲率2021年是六都第一名，在預防暴力、竊盜的人口率以及全般刑案人口率，包括普通刑法、特別刑法案件，都是六都第一，治安表現有目共睹。

新北市警察局長黃宗仁也向黑道嗆聲「敢來新北市開槍，我絕對抓到你」，雖然近日來新北市發生零星槍擊案件，警方也都能迅速在一天之內逮捕涉案犯嫌，這4起槍擊案警方總共逮捕14名幫派份子，也將會持續掃蕩黑道幫派組織。

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