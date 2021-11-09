蘇貞昌：核四重啟危險萬分　如果怎麼樣「台灣去一半」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委劉櫂豪9日在立法院會質詢行政院長蘇貞昌時關注重啟核四議題，蘇貞昌強調，「核四重啟危險萬分」，尤其地震斷層帶通過一、二號機，北台灣超過一千萬人口，如果怎麼樣台灣就「去一半」。

劉櫂豪指出，2014年4月28日，時任行政院長江宜樺宣布核四封存，今年3月28日，最後一批120束核燃料棒運回美國，詢問假如核四真的要重啟，安全性如何把關。

蘇貞昌表示，蔡總統曾舉例，當年用的手機是黑金剛，現在是iPhone 13，核四國民黨硬要蓋、封存也是國民黨，如今執照過期、廠商解散、生產零件停產、燃料棒送回美國，要怎麼重啟？

蘇貞昌強調，就算有辦法重啟，地震斷層帶剛好通過一、二號機，整個北台灣超過一千萬人口，如果怎麼樣台灣就「去一半」，「核四不可能重啟，核四重啟危險萬分。」

蘇貞昌再提到，連國民黨籍縣長林姿妙也公開反對，新北市長侯友宜也說沒有核安就沒有核四，連朱立倫當新北市長時，就承諾在位一天不可能重啟，「核四案是讓台灣人民理智判斷，應該投不同意才是為台灣的長久之計。」

劉櫂豪接著提到，核廢料的問題到現在沒辦法解決，台東尖峰用電量不到全國的1％，雖然土地面積大、人口不多，他呼籲，討論核廢料時不要把台東列為選項。蘇貞昌則認同並表示，相信拒絕核廢料是台東人最高的民意。

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