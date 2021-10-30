連蔡英文也敢騙！　陳敏華訂50條私菸「記大過還升官」

▲總統蔡英文出席將官晉任典禮。（資料照／總統府提供）

記者徐政璿／台北報導

2019年國安人員私菸案爆出後，總統蔡英文第一時間就下令嚴查。總統官邸警衛室前上校主任陳敏華當時謊稱沒買菸，後來還獲提拔晉升少將。不過，台北地方檢察署查出，陳敏華曾向一審遭重判的吳宗憲訂50條私菸，判緩起訴1年，繳公庫4萬元，參加6小時法治教育課。軍方人士表示，陳敏華公說謊的行徑，導致公務人員登載不實罪，少將軍銜恐遭追回。

國安局內部進行自清調查時，陳敏華否認買私菸，但陳的同僚到案「咬出」陳敏華曾向負責團購的前官邸侍衛室少校吳宗憲洽訂；檢方出示陳傳給吳「處理一下」的LINE對話證據，陳才認罪。

陳敏華辯稱，50條菸是代人洽訂，而依檢方自訂辦案標準，只要明知不能超額購買未稅菸卻下訂，即屬觸法，依違反《稅捐稽徵法》偵處。陳敏華緩起訴期間1年，繳公庫4萬元，參加6小時法治教育課。

國防部長邱國正當初在國安局長任內進行調查時，直接挑明說「不能將有問題的人放在總統身邊，因為特勤工作唯一要求的就是忠誠。」

如今事實證明陳敏華「偷訂50條私菸」欺上瞞下，邱國正29日在立法院受訪時強調「當然不妥」，軍人應規規矩矩，武德、武藝相當重要，個人品德尤其重要。

國民黨立委葉毓蘭則表示，台北地檢署也給予「緩起訴」處分，並非不起訴處分，這樣也能晉升少將，試問，這些在總統、副總府旁邊的權貴，到底仗著誰的勢？仍如此升遷，踐踏國軍的尊嚴，總統府、國安單位及國防部應給全民一個交代。

葉毓蘭指出，總統、副總統旁邊的侍衛人員，應屬萬中選一，具有良好的品德、操守及本職學能，才能確保警衛對象的「絕對萬全」。但是，從這些升遷案，似乎讓全民看傻了眼，不遵守規定的人都可以升少將，違規的將官都不用被汰除嗎？還是這些大官們，背後真的有層峰在撐腰？