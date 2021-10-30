幕後／反制公投！民進黨定調「國民黨之亂」　蔡賴周末南北分進合擊

▲蔡英文（中）、蘇貞昌（左）、鄭文燦（右）比出公投「四個不同意」象徵手勢。（圖／記者張榮恩攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨今（30日）在桃園市舉行首場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，吸引近3千人出席力挺，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌直批國民黨為政治利益綁架台灣未來，把公投定調為「國民黨之亂」，呼籲支持者投下4個不同意票；今天並未出席的副總統賴清德將在31日南下屏東，出席第二場公投說明會，不過秋鬥團體也預告，將到場要求執政黨為萊豬和藻礁公投辦辯論會，預料恐出現抗議衝突場面。

據悉，自上周台灣基進前立委陳柏惟罷免案通過後，藍營氣勢大振，民進黨內則焦慮爆發，由於年底公投、明年1月補選和2022地方選舉有連動關係，黨政高層不敢大意，會商後均認為年底公投已無冷處理空間，拍板先從執政縣市開始舉行公投說明會，由蔡英文、賴清德、蘇貞昌分進合擊，親上第一線捍衛蔡政府政策。

另面對國民黨主席朱立倫公開稱公投案是「對民進黨的不信任投票」，蔡英文今天直接批評說，公投是為了台灣未來，不是為了哪個政黨，也不是政黨輸贏的問題，「不要讓台灣的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策，被政治惡鬥犧牲。」

蘇貞昌也公開喊話說，「今天聚集在這裡要集全國之力不要讓台灣亂下去！不能再讓國民黨再把台灣亂下去！」直接向在場近3千民眾說，感謝桃園市民選出好的市長鄭文燦，讓桃園脫胎換骨，疫情爆發期間，他對鄭文燦承擔第一線防疫重責感觸甚深，大讚鄭「承擔最多防疫任務」並邀請民眾鼓掌，給足鄭文燦面子。

此外，蘇貞昌也讚美蔡英文去年1月以817萬票連任成功，即便任期到了第六年，民調數字依然很高，反觀前朝前總統陳水扁、前總統馬英九，在任期第六年時，民調早就掉到10％以下，甚至直接在背景PTT上秀出陳水扁和馬英九的照片與民調折線圖，痛批國民黨想要如法炮製政黨輪替、搶奪政權，就是要把蔡英文打到「掰咖」（跛腳），把民進黨政府打趴，「我們不能讓國民得逞！」

賴清德缺席首場公投說明會 出席氣候論壇隔空呼應能源議題

根據民進黨規劃，賴清德今天並未出席在桃園市舉辦的首場公投說明會，而是將在周日南下參加第二場座談，將與蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、民進黨副秘書長林飛帆、屏東縣在地立委等公職同台。

今天上午民進黨舉辦首場公投說明會的同時，賴清德正在台北參加由青平台舉辦的「2050淨零轉型：邁向綠色社會」論壇開幕式，談及2016年以來，蔡政府積極推動「非核、展綠、增氣、減煤」做能源轉型，有別於過往靠燃煤與核電的發電方式，也宣示要達到2050淨零轉型的目標，強調未來在立法跟行政的共同合作下，能將2025碳中和納入「溫室氣體減量以及管理辦法」，作為台灣因應氣候變遷重要的基礎，隔空呼應桃園場頻頻出現的「能源議題」關鍵字。

出席同場次活動的青平台董事長鄭麗君會前接受媒體聯訪也說，期待年底公投不要變成政治動員的工具，而是能夠回歸公共政策，做出正確的選擇，讓台灣從能源轉型，繼續邁向2050淨零轉型。

不過，對於民進黨今天將公投案定調為「國民黨之亂」，以及其反對重啟核四、反美豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）等4公投案的說法，秋鬥團體並不埋單，批評「關於萊豬和藻礁部分充斥基本事實的謬誤以及片面的誤導」，預告將在周日下午前往屏東體育場大門前發起行動，親送公投辯論邀請函，要求民進黨政府至少舉辦10場辯論會。