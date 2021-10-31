「中國憤怒CNN專訪蔡英文」　卓冠廷：台灣最大公約數是討厭中共

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文日前接受CNN專訪，新北市議員參選人卓冠廷以「蔡總統精準外交談話 vs. 中共的崩潰」為題撰文指出，中國看到CNN專訪的報導一定憤怒，因為蔡英文是用台灣總統的身份；他強調，現在台灣社會最大公約數不是反中，而是討厭中共。

卓冠廷指出，CNN專訪報導蔡英文以「台灣總統稱來自中國的威脅與日俱增，並證實美軍在台」為題，文中多達55次以「台灣」來稱呼我國，也直接稱呼蔡英文是「台灣總統」。

卓冠廷認為，蔡英文過去這一兩年在外交上的態度，是非常精準的，也和各國對台灣的態度與表態趨於一致，沒有過多，也沒有過少，在匍匐前進中取得實際上的外交進展。

卓冠廷表示，不管是索馬利蘭、立陶宛、歐洲議會、美國，等等，皆是主動率先表態對台灣的支持，這過程中，台灣當然有積極爭取，但相對而言低調很多，等到有進展、有把握，才敢講話，確保台灣能獲得關鍵的進展。

卓冠廷指出，從2016至今短短5年多，歐盟、美國、日本、印太國家，都跟台灣發展出以前完全想像不到的友誼。他說，回到近期蔡英文的談話，有「水到渠成」的感覺，而且不超過大家承認的範圍。

蔡英文進一步表示，美國總統拜登在阿富汗撤軍後，產生「疑美論」的時間點，重申對台灣的承諾、將會防衛台灣的宣示，而且還發生兩次，一次ABC，一次CNN，而這一次CNN也來訪問蔡英文，雙方對於該講到什麼程度、現在雙方的關係如何，是很有默契的，並非只是禮尚往來的表面交往。

卓冠廷認為，中國看到CNN專訪後一定憤怒，因為蔡英文是用台灣總統的身份，而不是中國喜歡的台北當局領導人，而且前後跟拜登差不到一個禮拜，都在CNN上表明對中國軍事侵略的因應，對中國來說自然無法接受。

卓冠廷指出，現在台灣社會，最大公約數不是台灣獨立，也不是反中，而是討厭中共。他說，這是2020年，媒體委託台灣指標民調公司做的調查結果，台灣人對中國人的好感度是39%，反感是40%，兩者持平，對中國共產黨的反感是82.5%。

卓冠廷說，到了今年全世界都逐漸意識到中國野心的威脅，中國一帶一路不是幫助其他國家，而是害了這些國家，現在世界各國在覺醒中，中國繼續用武力恫嚇、辱華玻璃心、戰狼外交的態度，一定會惹惱更多國家，而這正是台灣向國際證明自己重要性的好時機。