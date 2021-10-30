蔡英文：公投沒有輸贏的問題　別讓國家被政治惡鬥犧牲

▲蔡英文30日上午出席民進黨首場「四大公投」說明會。（圖／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍綠備戰12月18日將登場的4大公投案。民進黨30日選在桃園市展開首場公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及陶院士長鄭文燦等輪番上陣宣講「4個不同意」。晚間，蔡英文透過臉書重申此主張，強調公投影響台灣未來，呼籲大家用最理性、最冷靜的態度，好好思考這一票怎麼投，不要讓國家的未來被政黨利益綁架。

「公投說明會第一場！四個不同意台灣更有力！公投沒有輸贏的問題，公投的結果，只有對台灣的未來產生什麼影響的問題。」蔡英文30日晚間透過臉書表示，年底的公投所牽涉的議題，關係到台灣能源轉型、經貿布局、以及民主發展的未來。

蔡英文說，我們要用最理性、最冷靜的態度，好好思考這一票怎麼投，最符合國家的需要，不要讓國家的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策被政治惡鬥犧牲。

蔡英文表示，身為執政黨，我們也有責任讓公民投票回歸理性，讓公共討論成為可能，公民投票才能真正彰顯人民的意志，讓台灣民主往前更進一步。因此，在上午的第一場公投說明會上，她清楚表達政府對四大公投案的主張，以及請大家投下四個不同意：不同意重啟核四公投、不同意三接遷離公投、不同意反美豬公投、不同意公投綁大選。

蔡英文也呼籲民眾，請大家放下政黨立場，理性思考，彼此互相溝通，也幫忙讓更多人了解公投四個不同意的理由，讓我們一起投出最符合國家整體利益的選擇，一起讓台灣穩健前進，一起讓台灣更加有力。

不過，民進黨雖稱是「反美豬」公投，但其實根據公投主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」是專指「反萊豬」而非「反美豬」。

提案人、國民黨立委林為洲的提案理由是，「政府宣布自2021年元旦開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，決策過程不夠公開透明，形同黑箱，透過『行政命令』方式刻意迴避立法院監督。豬肉為國人最主要肉品來源，食用範圍包含豬隻內臟，國際組織《CODEX》雖訂有萊克多巴胺的殘留標準，但受試者僅6人，且未針對孩童、老人、心血管疾病患者等高風險族群測試，標準未必適用於國人。並且，根據研究指出，人體攝食過量的萊克多巴胺會造成心悸、嘔吐、頭暈、血壓升高等不適症狀，萊劑經加熱後也不易被破壞，長期攝食是否危害健康仍存爭議」。