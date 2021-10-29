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新北兒藝節搶搭10月花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀免卡位

▲新北兒藝節搶搭10月花火潮 觀賞奇幻草原焰火秀免卡位。（圖／新北市文化局提供）

▲新北兒藝節搶搭10月花火潮，觀賞奇幻草原焰火秀免卡位。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為期3個月的新北兒童藝術節最後倒數，為了讓支持新北兒藝節的大小朋友有美好的回憶，新北市兒童藝術節官網「怪獸奇幻草原」及「歡樂大遊行」規劃趣味的萬聖節改版，兒藝節怪獸們，變裝邀請大家一起線上搗蛋，從10月29日至10月31日更將推出精心設計的線上焰火秀，突破實體場域限制，24小時隨時隨地可線上觀看。

2021新北市兒童藝術節全面轉型為線上舉辦，豐富的網站互動內容、精采的線上演出，讓許多大小朋友能夠盡情體驗虛擬兒藝節世界，感受藝術創造的歡樂氛圍。今年兒藝節最後時刻，特別規劃精彩的線上焰火秀，有兒藝節專屬LOGO眼睛及趣味、可愛的笑臉圖案等焰火，在「怪獸奇幻草原」的天空中交織出美麗景色。

▲新北兒藝節搶搭10月花火潮 觀賞奇幻草原焰火秀免卡位。（圖／新北市文化局提供）

▲2021新北市兒童藝術節全面轉型為線上舉辦。

24小時全天施放，無論何時進入都能搶佔虛擬市民廣場前的最佳的觀看位置，體驗新北兒藝節以藝術及數位建構的豐富虛擬世界，也為今年首次線上舉辦、為期最長的新北兒藝節活動畫下完美句點。此外，受到大小朋友喜愛的「歡樂大遊行」也配合萬聖節全面改版，為新北市各大博物館換上萬聖節妝點，更有5款全新設計的萬聖節人物造型吸血鬼、科學怪人等，可讓大小朋友輕鬆挑選變裝同樂。

萬聖節限定活動期間10月15日至10月31日，只要進入兒藝節官網「歡樂大遊行」與限定隱藏角色「巫師書本怪」合影，並在「怪獸奇幻草原」找到特殊彩虹發光糖果，並上傳至「新北市文化局」官方臉書指定貼文，就有機會獲得與全運會跆拳好手羅嘉翎攜手限量發行的NFT數位藝術紀念品，更多活動訊息歡迎民眾至「2021新北市兒童藝術節」官網或「新北市文化局」臉書粉絲查詢。

▲新北兒藝節搶搭10月花火潮 觀賞奇幻草原焰火秀免卡位。（圖／新北市文化局提供）

▲「歡樂大遊行」配合萬聖節全面改版，為新北市各大博物館換上萬聖節妝點。

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