緊盯虎豹潭慘案搜救進度！80歲嬤揪心落淚　捐10萬要給救援弟兄

▲顏姓阿嬤專程從楊梅搭車北上，捐出10萬元要給雙溪虎豹潭消防救難人員增添裝備。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀4死，救援行動進入第3天，目前尚有1名8歲劉姓女童、1名15歲陳姓少女失蹤，18日尋獲女童的鞋子和外套。一位獨居住在桃園市楊梅區的80歲顏姓阿嬤，看到新聞報導十分揪心及不捨，18日傍晚專程搭車到新北市政府社會局捐出10萬元現金，指名要給這次緊急救援的團隊增添裝備。

顏姓阿嬤說，16日晚間她出門運動回來，剛好看到新聞播出雙溪虎豹潭意外事件，這幾天來她一直守著電視，關心後續救援情形，看到新北市長侯友宜在現場心急如焚身影，還有許多的警消救援人員，不眠不休的沿溪搜索，甚至夜裡打著探照燈在水域中尋找，激動到不禁淚下衣裳，希望能有奇蹟出現。

▲新北市雙溪區虎豹潭意外搜救行動持續，目前尚有1名8歲劉姓女童、1名15歲陳姓少女失蹤，昨日尋獲8歲劉小妹粉色雨衣、登山鞋。（圖／記者陳以昇翻攝）

顏阿嬤特地搭車北上，先在新北市府地下一樓郵局領出10萬元現金，然後詢問服務台人員，找到社會局救助科，表明要捐助10萬元，給這次在現場搜救的消防救難人員打氣。顏阿嬤說，她生活簡單，還過得去，因此捐出一點小老百姓的心意。

新北市社會局長張錦麗聞訊後非常感動，她說一定會將阿嬤的心意轉達給現場的搜救人員，社會局社工連日來配合公所和警消單位，對參加活動的家屬表達關懷和慰問，考量罹難者家屬的悲痛心情，有關災害救助將後續再辦理。

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