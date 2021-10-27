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社會 社會焦點 保障人權

摸走OPPO奉上iPhone　「他不是員工」偷天換日原因曝

記者郭世賢／新北報導

新北市1名40歲多洪姓男子昨（26日）行經萬金溫泉收費亭，發現亭內桌上有1支OPPO新手機，見四下無人悄悄調包，留下1支故障iPhone手機，隨即逃逸，員工返回發現手機不見，趕緊打電話向警方報案，警方迅速在1公里外的修車廠旁草叢，逮到洪男，警訊後，依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲摸走新OPPO調包故障iPhone 「他不是員工」偷天換日竊賊露餡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲竊賊摸走新OPPO調包故障iPhone。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局大鵬派出所26日下午3時接獲報案，新北市萬里區「萬金溫泉會館」的張姓女員工，放在溫泉會館收費亭內櫃台1支價值約2萬多元的OPPO新手機被人偷走，但卻留下1支故障的iPhone手機，大鵬派出所員警蕭志秦立即前往查看。

大鵬派出所所長吳振宗說，員警蕭志秦查看現場後研判，根據監視器推斷，犯嫌應該尚未走遠，便在萬金溫泉旅館周遭展開地毯式搜索，巡邏經附近的汽車修配廠時，發現洪男形跡可疑。

▲摸走新OPPO調包故障iPhone 「他不是員工」偷天換日竊賊露餡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張姓女員工放在溫泉會館收費亭內櫃台，1支價值約2萬多元的OPPO新手機被人偷走。

洪男原躲藏於草叢間，後來又躲入廠內廁所，修配廠技師表示，他非該廠員工，員警立即上前盤查逮人。洪男坦承一時財迷心竅，拿1支故障的iPhone手機調包張女收費亭內嶄OPPO新手機，據為己有。

金山警分局長林詮峰表示，同仁在得知案發時間，距離報案時間極短之情況下，立即反應動員，並能敏銳的發現可疑的犯嫌，第一時間逮捕歸案，證明維護治安的積極與努力不在話下，也呼籲民眾對自身物品應妥為保管，避免讓宵小有機可趁。

▲摸走新OPPO調包故障iPhone 「他不是員工」偷天換日竊賊露餡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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