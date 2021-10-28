▲瑞芳青雲殿「愛生態護眾生」，優人神鼓擊鼓舞步敬謝神農大帝。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區「青雲殿」主祀神農大帝，在市府鼓勵宗教民俗活動多元展現下，努力朝藝術殿堂、生態保育目標發展，不僅整座山頭生態豐富，宮廟殿堂更成木雕、石雕、景泰藍等藝術家大作展場。日前浴火重生的優人神鼓感恩行腳，也特別至青雲殿廟埕進行1場鼓與舞的表演，敬謝神農大帝，精彩影音都收錄在本期《保庇新北市》電子書，歡迎民眾點閱觀賞。

民政局長柯慶忠表示，青雲殿是北臺灣神農大帝信仰重鎮，也是青春山海線上美麗景點，一樓廟埕及六樓凌霄寶殿可遠眺瑞芳、金山、野柳山林海岸美景，廟殿旁生態步道綠意盎然，提供戶外教學優良場域。此外，瑞芳青雲殿長年深耕地方，致力推動藝文活動，將廟埕變劇院、廟殿變展場，並成立神農鼓樂團，讓在地民眾能享受擊鼓樂趣，深具宗教觀光魅力。

主委黃佳玲表示，建廟58週年的瑞芳青雲殿，大殿內由當地居民迎奉之神農大帝開基老祖，已有170餘年歷史，歷經神明親自點地和建設而成今日廟貌，由於歷任主事者皆遵奉神農大帝聖示，青雲殿周邊超過12甲面積的山林生態保育成績斐然，還設置賞鳥、賞景生態步道，讓遊客更方便親近大自然。

黃佳玲說，來到青雲殿周邊的生態步道中，各種花草、藥草生氣盎然，鳥類生態更是十分豐富，包括大冠鷲、黑鳶、戴勝、鵂鶹、台灣藍鵲、大彎嘴、五色鳥等處處可見，也成為生態攝影師的朝聖地。廟裡每天還會準備醫食同源的佳餚，由五星級飯店退休大廚掌廚，供前來祈福信眾免費品嚐。

▲青雲殿內中的凌霄寶殿，供桌上佛具及殿內貼金裝飾莊嚴精美。

神農大帝又名「五谷王」、「五榖王」，為眾生而遍嚐百草，所以又稱藥王仙公，青雲殿內有一尊黑面神農大帝，即為展現捨己為民嚐百草而中毒樣貌，祂教導人民開墾土地、種植五穀雜糧、愛護土地，後來演變為農民、中藥商、糧行和醫界的守護神。

青雲殿內還有許多膾炙人口的藝術作品，包括凌霄寶殿青龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸的木雕，皆出自知名大師陳義郎之手，供桌上5組「景泰藍五具足」則來自臺灣佛具的LV寳華佛具，而各式以忠孝節義為主題的石雕，以及和台大創新學院合作的繪畫及音樂創作等，讓「神農八功」精神永流傳。

2019年知名表演藝術團體優人神鼓山上劇場失火，沒有遮風避雨的地方，廟方得知後立即捐贈訂製帳篷，讓劇團有暫時棲身排練之處，這兩年為感謝新北市政府及各單位協助，優人神鼓浴火重生再出發，10月4日起拍攝《依山而行》紀錄片，全體團員自十三層繞行水金九，展開一場對大地與大山的感恩行旅。

劇團藝術總監黃誌群老師表示，這兩年劇團受青雲殿照顧，優人神鼓滿懷感恩之心，每年神農大帝壽誕、成道日或年節活動的日子，皆以一齣敬天謝地的儀式演出謝神，團員一一走入青雲殿祈願，未來也將繼續廟埕劇場，讓大家透過表演，了解神農大帝愛護生態，及優人神鼓與大自然和諧共存的精神。

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