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萬聖節考驗爸媽巧思打扮！學校難題媽媽奇招回「菊」

▲▼ 原味本舖　客供 。（圖／）

【企劃特輯】

搞怪萬聖節的來臨，氣氛也逐漸濃厚，加上疫情趨緩，不少孩子們與爸媽都開始準備萬聖節裝扮，精心變裝歡度萬聖節，一起玩搞怪趴！

近日在FB「爆廢公社」就有媽媽發文分享，說幼稚園老師指定今年裝扮是以南瓜顏色裝扮為主，網友反應為了裝扮去買一件套裝不划算，因此靈機一動，拿起家中統一的原味本舖蜂蜜「菊」花茶庫存做DIY，闔家動員一次上手。媽媽還分享自己先將飲料都統一倒到鍋子裡冰存，再把空的鋁箔包剪開來拼湊、縫黏。不僅符合老師出的橘色主題，連飲料也有呼應到「菊」的雙關，該網友不禁讚嘆第一次製作萬聖裝扮就如此上手，成就感十足。

▲▼ 原味本舖　客供 。（圖／）

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▲▼ 原味本舖　客供 。（圖／）

文章一出吸引大量網友討論，不少網友表示：「環保很棒!不然萬聖節服裝真的穿完只能當垃圾」、「好讚喔 而且原味本舖的蜂蜜菊花茶也好喝 有先囤貨是對的」、「是我肯定做不來」、「到時候一定是全場焦點!」、「超強媽媽欸，快標記菊花茶公司，你們妹妹可以當最佳代言人啊」，另外也有網友表達困擾：「老師出的主題越出越難 是想讓家長比創意嗎哈哈」、「可以唷！又到了，要給爸媽出功課的時間了」、「OMG太有創意了吧，小朋友的作業真的都在激發爸媽的潛能」、「萬聖節就是 父母比創意的時候」讓父母要花費心思。

▲▼ 原味本舖　客供 。（圖／）

網友們因為萬聖裝扮論紛紛。也不免看見在這秋高氣爽的氣氛下，許多父母規劃萬聖行程，讓大朋友小朋友都有一個好吃、好玩的萬聖節。

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