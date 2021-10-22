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基捷整合汐東線創三贏　林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好

▲基隆捷運整合汐東線創三贏 林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆捷運整合汐東線創三贏，林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（22日）受訪時表示，基隆捷運與汐東線整合，有助於紓解社后、東湖地區甚至是內湖的交通問題，更是沿線周邊居民的殷切期盼，站在大台北首都圈的角度思考，基隆好、汐止好，台北會更好。他呼籲柯市長「不要見不得汐止跟基隆好」。

林右昌下午受訪時重申，現在是基隆捷運推動以來最有進度的一個階段，有關路線規劃他尊重鐵道局跟交通部的專業規劃，這段時間基隆市、新北市跟交通部都密集的在各個層次研商討論，相信最近就會有好消息跟好結果。他呼籲柯市長「不要見不得汐止跟基隆好」，並提醒他別忘了自己曾經講過要把台北板南線拉到基隆，站在大台北首都圈的角度思考，汐止跟基隆的發展對台北市非常有幫助。

林右昌說，基隆捷運跟汐東線整合，對未來社后、東湖地區，甚至是柯市長無法解決的內湖交通問題，都可以得到紓解。如果站在大台北首都圈北北基桃的高度，柯市長不應該講這樣的話，基隆好、汐止好，台北會更好。基隆捷運跟汐東線能夠整合，對整個基隆河谷廊帶從台北市南港、汐止到基隆等周邊區域的民眾，都非常的振奮，基隆人跟汐止人已經等夠久了，也非常肯定中央有此魄力支持基隆捷運計畫。

林右昌表示，基隆捷運從四長會議後的共識就是要分兩階段推動，第一個階段是從南港到八堵，第二個階段是從八堵到基隆，現在也朝這樣的目標前進，鐵道局目前還在進行相關研議；至於八堵到基隆之間的規劃有很多方案，包括平面、高架、單軌、雙軌或是台鐵跟捷運整合，各種方案都還需要經由專家評估，更重要的是要跟地方民眾來進行討論。

林右昌指出，基隆捷運經費從輕運量升級為中運量系統，在南港端有兩個地下車站，必須從汐止地區開始下地，再加上要跟民汐線也就是現在的汐東線整合，當然經費也會增加，但以台北捷運平均1公里50億元的造價，基隆捷運包括主線及汐東段的距離大約20公里，相較於跟其他捷運系統反而是比較便宜的；而且中央對於基隆捷運的政策很清楚，就是由中央來推動，基隆市不需要負擔經費。

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