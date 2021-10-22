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快訊／基隆確診女導遊完整足跡曝　搭台鐵到雙北3宮廟參拜還願

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心22日公布，國內新增本土個案2例，無新增死亡個案；基隆市增2例。其中1名為女印尼籍30多歲看護，完成2劑高端疫苗接種，因工作需求進行採檢確診；另1位為50多歲女導遊，完成1劑BNT疫苗接種，因需陪病進行採檢染疫，足跡涵蓋松山奉天宮、台北府城隍廟、新北深澳碧雲宮及宜蘭三星感恩宮。

▲快訊／基隆＋2！女導遊足跡曝 松山奉天宮、台北府城隍廟參拜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲快訊／基隆＋2！女導遊足跡曝，松山奉天宮、台北府城隍廟參拜。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌指出，今日CDC公布基隆2例確診個案，（案16461）為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，因雇主將入院治療，進行陪病PCR檢測，陽性確診，CT值32.7，目前已收治於部立基隆醫院。此（案16461）分別於8/27日及9/30日完成2劑高端疫苗接種，平常皆於家中照顧雇主，初步疫調於基隆市無特定公共場所足跡。

該（案16461）之雇主有4兒3女，平時由二女兒與父母同住，其他子女會不定期探視；目前已匡列家人共7人進行居家隔離。本市6人已完成PCR及血清採檢，另1人因居住於桃園市，已轉介執行採檢追蹤；此案雇主之三兒子及三媳婦曾於5/21日確診，當時因個案發病日前10日並未與其接觸，故並未被匡列。

林右昌表示，（案16462）為50多歲女性，CT值33.19，8月中旬後從新北三重區移居基隆中正區，工作為導遊，10/15日曾施打BNT疫苗，因男性友人將入院治療，進行陪病PCR檢測，陽性確診，目前已收治於基隆長庚醫院。此案因男性友人猛爆性肝炎住院，於10/6日至10/9日於台大陪病。

該案除了陪病外，於基隆市無特定公開足跡，但是10/13日前往台北市及新北市數間宮廟參拜，10/19日前往宜蘭宮廟參拜。目前已匡列同行參拜友人共9人，進行居家隔離及PCR檢測。已完成個案血清採檢送驗，個案及其男性友人二採皆為陰性。

基隆市政府公布（案16462）50多歲女導遊足跡，10/6日至10/9日到台大醫院陪病；10/13日10時至10時30分到松山奉天宮（台北市信義區福德街221巷12號）參拜、11時至11時30分到台北府城城隍廟（台北市松山區虎林街3號）參拜、13時至13時30分至新北深澳碧雲宮（新北市瑞芳區深澳路3號）參拜；10/19日10時至11時搭台鐵基隆站到台鐵汐止站下車、12時至13時到羅東甕仔雞餐廳（宜蘭縣五結鄉中興路一段183號）用餐、13時30分至15時30分到三星感恩宮（宜蘭縣三星鄉下湖路6～3號參拜。

▲1022（案16462）為50多歲女性足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲案16462為50多歲女性足跡曝光。（圖／基隆市政府提供）

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