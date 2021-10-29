新北「猜我是誰」詐千萬！幕後首腦是八年級女　籌組22人收簿集團

▲金山警破獲偏鄉最大宗詐騙！八年級女籌組22人收簿集團，全台26人被詐逾千萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

偏鄉史上最大宗詐騙案！新北市金山區八年級李姓女子，因缺錢花用，遭詐騙集團吸收，以1到2萬元不等價格，向當地鄉親收購帳戶、提款卡，籌組收簿、車手、提款集團，案經警方10個月追查，28日逮捕李女為主22人之收簿集團，目前清查出全台26名被害人，遭詐騙逾千萬元，全案依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

新北市金山警分局偵查隊今年1月陸續接獲報案，指稱遭詐騙集團以「網拍交易扣款失敗」、或「ATM解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」及「假投資」等方式行騙，警方經受理10個月不斷分析比對關帳戶，終於一舉查獲以李女為首的詐騙集團。

經警方抽絲剝繭發現，被害人被詐騙後，血汗錢匯至金山區人頭帳戶內；案經追查數月，查出多本人頭帳戶，都是賣給當地八年級李女。李女被詐騙集團吸收後，再與張男、邱男等人共組收簿集團外，還吸收游姓等4名男子擔任車手或收簿手，共向金山區洪姓等15人收購帳戶、提款卡及密碼。

金山警分局長林詮峰表示，民眾切勿貪圖小利販賣帳戶，成為詐騙集團的幫兇，除了觸犯刑法詐欺罪嫌之幫助犯，也將面臨刑事責任及鉅額賠償。

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