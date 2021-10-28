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新北市圖另類萬聖節　鶯哥妖鳥參一咖

▲新北市圖另類萬聖節 鶯哥妖鳥參一咖。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖另類萬聖節，鶯哥妖鳥參一咖。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

西洋萬聖節即將到來，臺灣妖怪也來參一腳！新北市立圖書館鶯歌分館特別結合「在地知識學專區」，推出充滿鶯歌在地味「妖ㄧㄢˊ惑眾」萬聖節活動，將帶大家用不同方式認識鶯歌妖怪傳說，一起揪出藏匿新北市各地的鬼怪們。

新北市立圖書館表示，傳說「鶯歌石」是一隻會吐霧食人的妖鳥，是鄭成功苦戰六天六夜，斬妖除魔的第一個妖怪，鶯歌分館結合「在地知識學專區」，推出的「妖ㄧㄢˊ惑眾」另類萬聖節活動，10月30日下午邀請到知名神怪故事作家瀟湘神，將帶大家認識鶯歌在地妖怪「鶯哥妖鳥」。 

新北市立圖書館說，10月30日上午免費的「妖『顏』惑眾」萬聖節親子彩妝DIY，專業的彩妝老師將教家長萬聖節DIY裝扮教學，即日起至11月14日止，上傳搞怪照片至「新北市立圖書館」臉書粉專，獲得按讚數最多的前三名，可獲得精美小禮物。

另外，10月31日「妖『言』惑眾」故事活動，則透過有趣的鶯歌傳說軼事，搭配畫下想像中的鬼怪，帶小朋友認識鶯歌在地故事；至10月底止還有主題書展，將帶大家感受臺灣專屬且獨特的妖怪文化。

鶯歌分館「在地知識專區」除了展示日治時期鶯歌的一手史料，包括鶯歌最早的館藏《鶯歌庄文書》、《鶯歌庄圖書館要覽》、《鶯歌鄉土誌》等，同時還有深具歷史傳承的文生窯陶瓷等在地文史資料，還有珍藏的老照片展。活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2678-0219。

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