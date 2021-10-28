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萬聖節前「妝」神弄鬼！世新學生Kuso魷魚遊戲超吸晴

▲▼世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。世新提供。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

再過幾天就是萬聖節，世新大學廣電學系修讀「特殊化妝設計」課程學生，在萬聖節前夕大玩「妝」神弄鬼，扮演吸血鬼、貓女及鬼娃恰吉等恐怖角色，在校園遊行時，栩栩如生的驚悚妝容讓不少師生驚嚇度破表，還在校園kuso近日最熱門戲劇「魷魚遊戲」角色，在校園大玩123木頭人，吸引不少人潮圍觀。

世新大學積極培養表演人才，從化妝，走秀，表演皆開設相關課程，讓學生接受媲美業界的一系列專業訓練，而為廣電學系的「特殊化妝設計」課程，則是培訓學生電影前置作業，而繼之前好萊塢喪屍妝後，這次安排學生在萬聖節前夕，以相關主題進行特殊化妝。

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不少學生展示創意與為了迎接萬聖節，廣電系「特殊化妝設計」課程，特別規劃萬聖彩妝主題，讓學生演練，有的學生扮演成吸血鬼、貓女或鬼娃恰吉，還kuso近日最熱門戲劇「魷魚遊戲」角色，在校園大玩123木頭人，不少女學生被嚇得花容失色。

▼世新廣電系學生扮演各種恐怖角色，並在校園大玩123木頭人。（圖／世新大學提供）

▲▼世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。世新提供。（圖／世新大學提供）

扮演吸血鬼的廣電系學生施芳宜說，因為疫情需要戴口罩，沒有辦法戴吸血鬼的獠牙，所以在眼妝上下足功夫，精心描繪出吸血管眼周的血管，而能在萬聖節前夕上化妝設計課是相當有趣，感覺是和同學一起開萬聖趴，奇裝異服走在校園也不怕別人異樣眼光。

▲▼世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。世新提供。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。（圖／世新大學提供）

授課教師廖美慧累積彩妝經歷長達24年，曾與比利時及英國彩妝師學習特殊化妝，也曾合作過無數巨星，她說，隨著疫情趨緩，趁著實體課程時讓學生動起來，在萬聖節前讓學生熱鬧一下，而學生表現也讓她給予高度讚許，畢竟萬聖節妝不同於一般特殊妝容，必須參加遊行或參加活動等，創意和巧思是最大關鍵，所以評分標準，創意占最大部分，包括道具運用及服裝造型，美妝則為點綴。

世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。（圖／世新大學提供）

▲▼世新廣電系學生精心扮演各種恐怖角色。世新提供。（圖／世新大學提供）

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